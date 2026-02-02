‘धुरंधर’ में गन होल्डिंग को लेकर आदित्य धर ने बताई इंट्रेस्टिंग वजह, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह!

फिल्म के एक सीन में रणवीर सिंह (हमजा) और दानिश पंडोर (उजैर बलोच) के हाथों में गन है, लेकिन दोनों ने इसे अलग तरीके से पकड़ा हुआ है। हमजा की उंगली ट्रिगर पर नहीं है, जबकि उजैर बलोच की उंगली ट्रिगर पर है। आदित्य धर ने इस अंतर की वजह समझाते हुए बताया कि ये एक छोटी-सी सीन है जो किरदारों की पृष्ठभूमि को दिखाती है। बता दें, आदित्य धर ने रणवीर सिंह के किरदार हमजा के लिए लिखा है कि "एक ट्रेन्ड आदमी जब तक जरूरी ना हो, किसी उद्देश्य के साथ बिना शूट नहीं करता, ट्रिगर से उंगली दूर रखता है।" क्योंकि ये ट्रेंड रहता है और संयम को दर्शाता है।