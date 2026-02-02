2 फ़रवरी 2026,

सोमवार

Patrika Logo
Switch to English

ताजा खबरें

राज्य

T-20 World Cup

Budget 2026

UGC विवाद

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

बिजनेस

मनोरंजन

धर्म

स्वास्थ्य

खेल

राजनीति

विश्व

शिक्षा

ओपिनियन

टेक

लाइफस्टाइल

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
फोटो गैलरी_icon
फोटो गैलरी
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

बॉलीवुड

‘धुरंधर’ में गन होल्डिंग को लेकर आदित्य धर ने बताई इंट्रेस्टिंग वजह, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह!

Aditya Dhar Reveals An Interesting Reason Dhurandhar: फिल्म 'धुरंधर' में गन होल्डिंग को लेकर डायरेक्टर आदित्य धर ने एक बेहद इंट्रेस्टिंग वजह बताई है, जो देखकर दर्शक भी हैरान रह जाएंगे।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Shiwani Mishra

Feb 02, 2026

फिल्म 'धुरंधर'

फिल्म 'धुरंधर' ( सोर्स: X @EpicCmntsTelugu के अकाउंट द्वारा)

Aditya Dhar Reveals An Interesting Reason Dhurandhar: आदित्य धर की ब्लॉकबस्टर फिल्म 'धुरंधर' थिएटर में बंपर कमाई करने के बाद अब नेटफ्लिक्स पर भी धूम मचा रही है। ओटीटी पर दर्शक फिल्म की बारीकियों को पकड़कर सोशल मीडिया पर कई पोस्ट कर रहे हैं और इन सवालों के जवाब अब खुद डायरेक्टर आदित्य धर दे रहे हैं। बता दें, उन्होंने अपनी इंस्टाग्राम स्टोरी पर एक ऐसी ही उत्सुकता का जवाब दिया है, जिसने दर्शकों का ध्यान खींचा है।

हाथों में गन है लेकिन उंगली ट्रिगर पर है।

फिल्म के एक सीन में रणवीर सिंह (हमजा) और दानिश पंडोर (उजैर बलोच) के हाथों में गन है, लेकिन दोनों ने इसे अलग तरीके से पकड़ा हुआ है। हमजा की उंगली ट्रिगर पर नहीं है, जबकि उजैर बलोच की उंगली ट्रिगर पर है। आदित्य धर ने इस अंतर की वजह समझाते हुए बताया कि ये एक छोटी-सी सीन है जो किरदारों की पृष्ठभूमि को दिखाती है। बता दें, आदित्य धर ने रणवीर सिंह के किरदार हमजा के लिए लिखा है कि "एक ट्रेन्ड आदमी जब तक जरूरी ना हो, किसी उद्देश्य के साथ बिना शूट नहीं करता, ट्रिगर से उंगली दूर रखता है।" क्योंकि ये ट्रेंड रहता है और संयम को दर्शाता है।

तो वहीं दूसरी ओर, उजैर बलोच जैसे अनट्रेन्ड व्यक्ति के बारे में उन्होंने बताया कि "एक अनट्रेन्ड व्यक्ति ट्रिगर पर उंगली रखता है, इससे दुर्घटनावश फायर का खतरा रहता है या गुस्से में होता है जो कि मासूमों या आसपास के लोगों को नुकसान पहुंचा सकता है।"फिल्म में उजैर बलोच एक गैंगस्टर है, जबकि हमजा (रणवीर सिंह) उस गैंग में एक भारतीय ट्रेन्ड एजेंट है। रणवीर सिंह ने इतनी छोटी बारीकी का भी ध्यान रखा, जिसकी सोशल मीडिया पर खूब तारीफ हो रही है।

थिएटर रिलीज के बाद दर्शकों ने फिल्म की बारीकियां की नोटिस

इतना ही नहीं, थिएटर रिलीज के बाद भी दर्शकों ने फिल्म में कई बारीकियां नोटिस की थीं। जैसे, हमजा जमील-जमाली को एक सीन में फोन करता है तो कंट्री कोड +92 दिखता है, जो पाकिस्तान का कोड है (भारत का कोड +91 है)। लोगों ने आदित्य धर की इस रिसर्च और डिटेलिंग की भी काफी सराहना की।

'धुरंधर' के नेटफ्लिक्स वर्जन का ड्यूरेशन थिएटर वर्जन से कुछ कम है, जिसे लेकर भी चर्चाएं चल रही हैं। हालांकि, कई लोगों का मानना है कि ये अंतर थिएटर और नेटफ्लिक्स की प्लेबैक स्पीड में फर्क के कारण है, जिससे करीब 10 मिनट का अंतर दिख रहा है। दरअसल, 'धुरंधर' न केवल अपनी कहानी और एक्शन के लिए, बल्कि अपनी बारीक डिटेलिंग के लिए भी दर्शकों और क्रिटिक्स का ध्यान खींच रही है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

Entertainment

Updated on:

02 Feb 2026 01:25 pm

Published on:

02 Feb 2026 01:24 pm

Hindi News / Entertainment / Bollywood / ‘धुरंधर’ में गन होल्डिंग को लेकर आदित्य धर ने बताई इंट्रेस्टिंग वजह, जिसे देखकर आप भी कहेंगे वाह!
Story Loader

बड़ी खबरें

View All

बॉलीवुड

मनोरंजन

ट्रेंडिंग

अरिजीत के संन्यास के 5 दिन बाद रिलीज हुआ उनका ये गाना, आवाज सुनकर फैंस हुए इमोशनल

Arijit Singh New romantic Song ishq ka fever out after 5 days of retirement fans get emotional
बॉलीवुड

धुरंधर को ‘घिनौनी’ फिल्म बताने पर फंस गईं डायरेक्टर शाजिया इकबाल, ट्रोल्स के बाद उठाना पड़ा ये कदम

Shazia Iqbal Criticizes Ranveer Singh Dhurandhar
बॉलीवुड

रणबीर कपूर की ‘रामायण’ की ‘आदिपुरुष’ से तुलना पर अरुण गोविल का बयान, बोले- भगवान जैसा दिखना…

Arun Govil on Ranbir Kapoor Ramayan Being Compared to Adipurush
बॉलीवुड

रश्मिका मंदाना ने विजय देवरकोंडा संग शादी पर दिया पहला रिएक्शन, 2 फरवरी नहीं, अब ये डेट हुई वायरल

Rashmika Mandanna broke silence on marriage with Vijay Deverakonda said it all
बॉलीवुड

नास्तिक के पास धर्म का ऑप्शन नहीं… जावेद अख्तर ने समाज को लेकर दिया बयान, पहली पत्नी को बताया बेस्ट फ्रेंड

Javed Akhtar comment on Nastik with example and said my first wife is my best friend
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Budget 2026

T20 World Cup 2026

UGC विवाद

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

RSS

Copyright © 2026 Patrika Group. All Rights Reserved.