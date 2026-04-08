महाराष्ट्र: एनसीपी के उपाध्यक्ष भास्कर विचारे का निधन, पार्टी में दौड़ी शोक की लहर

गौरतलब हो कि राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी में भास्कर विचारे को एक निष्ठावान नेता और कुशल संगठनकर्ता के रूप में जाना जाता था, जिन्होंने अपना पूरा जीवन समाज सेवा और पार्टी की मजबूती के लिए समर्पित कर दिया। उनकी पहचान एक ऐसे नेता के तौर पर थी जो हमेशा कार्यकर्ताओं का मार्गदर्शन करते थे। सिद्धिविनायक मंदिर ट्रस्ट के ट्रस्टी के रूप में भी उन्होंने कई सामाजिक कार्यों को गति दी। पार्टी के शीर्ष नेताओं ने कहा है कि उनका निधन महाराष्ट्र के राजनीतिक और सामाजिक क्षेत्र के लिए एक बड़ी क्षति है।