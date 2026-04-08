स्मृति- पलाश की खत्म हुई कड़वाहट? पिता और बहन के वीडियो से शादी की चर्चा हुई तेज

Smriti Mandhana Palash Muchhal: भारतीय महिला क्रिकेट टीम की स्टार बल्लेबाज स्मृति मंधाना और मशहूर म्यूजिक कंपोजर पलाश मुच्छल का रिश्ता पिछले साल जिस मोड़ पर टूटा था, उसने फैंस का दिल तोड़ दिया था। नवंबर 2025 में शादी से एक रात पहले ही ये रिश्ता अचानक खत्म हो गया था। जिसके बाद खबरें आईं कि पलाश ने स्मृति को धोखा दिया है जिस वदह से दोनों अलग हो गए। लेकिन अब सोशल मीडिया पर एक ऐसी वीडियो फैली हुई है जिससे यह कयास लगाए जा रहे हैं कि दोनों एक बार फिर साथ आ गए हैं और दोनों जल्द शादी के बंधन में बंध सकते हैं।