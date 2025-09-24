Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

एशिया कप 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

MBBS में दाखिला लेने जाना था, लेकिन फंदे से झूल गया 19 साल का अनुराग, नीट में था 99.99 पर्सेंटाइल

सुसाइड नोट से पता चला कि किशोर मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह बिजनेस करना चाहता था।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 24, 2025

NEET Anurag Borkar Suicide
नीट में 99.99 पर्सेंटाइल हासिल करने वाले अनुराग बोरकर ने की आत्महत्या

महाराष्ट्र (Maharashtra) के चंद्रपुर जिले (Chandrapur) से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 19 वर्षीय छात्र अनुराग अनिल बोरकर (Anurag Anil Borkar) ने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करने से पहले आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि जिस दिन छात्र को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एमबीबीएस में दाखिले के लिए निकलना था, उसी दिन उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर जान दे दी।

नीट में 99.99 पर्सेंटाइल, लेकिन डॉक्टर नहीं बनना

अनुराग अपने परिवार के साथ सिंदेवाही तालुका के नवरगांव में रहता था। उसने हाल ही में नीट-यूजी 2025 परीक्षा (NEET UG 2025) में 99.99 पर्सेंटाइल हासिल कर ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया 1475वीं रैंक पाई थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद घरवालों में खुशी का माहौल था और सभी उसके मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहे थे।

ये भी पढ़ें

Shocking! नाबालिग छात्रा को प्रेम जाल में फंसाया, अश्लील वीडियो बनाया, फिर 8 युवकों ने किया गैंगरेप
मुंबई
Maharashtra girl rape case

लेकिन इसी बीच दिल को झकझोर देने वाली यह घटना घटी। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। लेकिन पुलिस ने सुसाइड नोट की सारी जानकारी साझा नहीं की है, हालांकि इतना स्पष्ट बताया है कि अनुराग डॉक्टर नहीं बनना चाहता था।

आखिरी चिट्ठी में बताई ये वजह

रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट से पता चला कि किशोर (Anurag Borkar Suicide Case) मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह बिजनेस करना चाहता था।

एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, अनुराग ने हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पास की थी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी में 1475वीं रैंक हासिल की थी। वह अपने एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए गोरखपुर जाने वाला था। परिवार के सदस्यों ने मंगलवार तड़के उसे उसके कमरे की छत से लटका हुआ पाया।

गोरखपुर जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू करने से पहले ही होनहार किशोर ने जान दे दी। फिलहाल नवर्गांव पुलिस (Navargaon Police) मामले की जांच में जुटी है। यह घटना न सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरा सदमा है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे है कि अनुराग पर किसका दबाव था, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।

खबर शेयर करें:

Published on:

24 Sept 2025 04:18 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / MBBS में दाखिला लेने जाना था, लेकिन फंदे से झूल गया 19 साल का अनुराग, नीट में था 99.99 पर्सेंटाइल

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Asia Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.