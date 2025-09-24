MBBS में दाखिला लेने जाना था, लेकिन फंदे से झूल गया 19 साल का अनुराग, नीट में था 99.99 पर्सेंटाइल

महाराष्ट्र (Maharashtra) के चंद्रपुर जिले (Chandrapur) से एक बेहद दर्दनाक खबर सामने आई है। यहां 19 वर्षीय छात्र अनुराग अनिल बोरकर (Anurag Anil Borkar) ने डॉक्टर की पढ़ाई शुरू करने से पहले आत्महत्या कर ली। पुलिस ने बताया कि जिस दिन छात्र को उत्तर प्रदेश के गोरखपुर में एमबीबीएस में दाखिले के लिए निकलना था, उसी दिन उसने अपने ही घर में फंदा लगाकर जान दे दी।
अनुराग अपने परिवार के साथ सिंदेवाही तालुका के नवरगांव में रहता था। उसने हाल ही में नीट-यूजी 2025 परीक्षा (NEET UG 2025) में 99.99 पर्सेंटाइल हासिल कर ओबीसी कैटेगरी में ऑल इंडिया 1475वीं रैंक पाई थी। इतनी बड़ी सफलता के बाद घरवालों में खुशी का माहौल था और सभी उसके मेडिकल कॉलेज में दाखिले की तैयारी कर रहे थे।
लेकिन इसी बीच दिल को झकझोर देने वाली यह घटना घटी। पुलिस को घटनास्थल से एक सुसाइड नोट भी मिला है। लेकिन पुलिस ने सुसाइड नोट की सारी जानकारी साझा नहीं की है, हालांकि इतना स्पष्ट बताया है कि अनुराग डॉक्टर नहीं बनना चाहता था।
रिपोर्ट्स के मुताबिक, घटनास्थल से बरामद सुसाइड नोट से पता चला कि किशोर (Anurag Borkar Suicide Case) मेडिकल के क्षेत्र में अपना करियर नहीं बनाना चाहता था, बल्कि वह बिजनेस करना चाहता था।
एक वरिष्ठ पुलिस अधिकारी के अनुसार, अनुराग ने हाल ही में राष्ट्रीय पात्रता-सह-प्रवेश परीक्षा (नीट) पास की थी, जिसमें ओबीसी कैटेगरी में 1475वीं रैंक हासिल की थी। वह अपने एमबीबीएस कोर्स में दाखिला लेने के लिए गोरखपुर जाने वाला था। परिवार के सदस्यों ने मंगलवार तड़के उसे उसके कमरे की छत से लटका हुआ पाया।
गोरखपुर जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू करने से पहले ही होनहार किशोर ने जान दे दी। फिलहाल नवर्गांव पुलिस (Navargaon Police) मामले की जांच में जुटी है। यह घटना न सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरा सदमा है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे है कि अनुराग पर किसका दबाव था, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।