MBBS में दाखिला लेने जाना था, लेकिन फंदे से झूल गया 19 साल का अनुराग, नीट में था 99.99 पर्सेंटाइल

गोरखपुर जाकर डॉक्टर बनने की पढ़ाई शुरू करने से पहले ही होनहार किशोर ने जान दे दी। फिलहाल नवर्गांव पुलिस (Navargaon Police) मामले की जांच में जुटी है। यह घटना न सिर्फ परिवार और दोस्तों के लिए, बल्कि पूरे इलाके के लिए गहरा सदमा है। इस घटना के बाद सवाल उठ रहे है कि अनुराग पर किसका दबाव था, जो उसने इतना बड़ा कदम उठा लिया। पुलिस हर एंगल से मामले की छानबीन कर रही है।