पुणे में बनेगा डबल डेकर ट्विन टनल, 16 मिनट में पूरा होगा सवा घंटे का सफर, क्या है प्लान?

रिपोर्ट के मुताबिक, इस टनल नेटवर्क के शुरू होने के बाद पुणे की सड़कों पर ट्रैफिक में 15 से 22 प्रतिशत तक कमी आ सकती है। सबसे बड़ा फायदा यात्रा समय में दिखाई देगा। अभी येरवडा से हिंजवडी तक पहुंचने में करीब 75 मिनट लगते हैं, लेकिन टनल बनने के बाद यह सफर सिर्फ 16 मिनट में पूरा हो सकेगा। वहीं जगताप डेयरी से कोथरूड तक का सफर 65 मिनट से घटकर केवल 7 मिनट रह जाएगा।