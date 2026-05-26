130 km लंबाई, 15000 करोड़ का खर्च… मुंबई-पुणे के बीच नए एक्सप्रेसवे को हरी झंडी, 90 मिनट में पूरा होगा सफर

मुंबई और पुणे के बीच सफर करने वाले लाखों लोगों के लिए बड़ी राहत की खबर सामने आई है। लगातार बढ़ते ट्रैफिक दबाव और घंटों लंबे जाम से निजात दिलाने के लिए भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण (NHAI) ने मुंबई-पुणे के बीच तीसरे एक्सप्रेस कॉरिडोर के निर्माण को मंजूरी दे दी है। करीब 15 हजार करोड़ रुपये की लागत वाला यह महत्वाकांक्षी ग्रीनफील्ड हाईवे प्रोजेक्ट दोनों शहरों के बीच यात्रा समय को घटाकर लगभग 90 मिनट तक ला सकता है।