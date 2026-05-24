मुंबई लोकल यात्रियों को अभी करना होगा इंतजार! 238 नई AC लोकल ट्रेनों की टेंडर प्रक्रिया फिर टली

मुंबई और उसके उपनगरों में रहने वाले लाखों लोगों के लिए लोकल ट्रेन सिर्फ एक परिवहन साधन नहीं, बल्कि जिंदगी की रफ्तार है। रोजाना नौकरी, कारोबार, पढ़ाई और जरूरी कामों के लिए लोग इसी ‘मुंबई की लाइफलाइन’ पर निर्भर रहते हैं। पिछले कई दशकों से मुंबई लोकल शहर की धड़कन बनकर लगातार दौड़ रही है। यही वजह है कि यात्रियों के सफर को ज्यादा आरामदायक, तेज और आधुनिक बनाने के लिए रेलवे लगातार नए कदम उठा रहा है। इसी दिशा में रेल मंत्री अश्विनी वैष्णव की महत्वाकांक्षी योजना के तहत मुंबई लोकल नेटवर्क में 238 नई अत्याधुनिक एसी लोकल ट्रेनें शामिल की जानी हैं। इन ट्रेनों में हाई स्पीड, आधुनिक वेंटिलेशन, बेहतर सीटिंग और स्मार्ट सुविधाएं उपलब्ध होंगी।