पुणे के आदमखोर तेंदुए का ‘एनकाउंटर’, मरने से पहले वन विभाग की टीम पर भी किया हमला

अधिकारियों ने बताया कि यह ग्रामीणों पर हमला करने वाला वही आदमखोर तेंदुआ था, इसकी पुष्टि उसके नमूनों और पैरों के निशानों से हुई है। पहला हमला 12 अक्टूबर को हुआ था, जब 5 वर्षीय शिवन्या शैलेश बोंबे की मौत हो गई थी। इसके बाद 22 अक्टूबर को 82 वर्षीय भागुबाई जाधव और फिर 1 नवंबर को 13 वर्षीय रोहन बोंबे पर भी इसी तेंदुए ने हमला कर उनकी जान ले ली। इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। लोग सड़कों पर उतर आए, कई जगहों पर प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया गया और वन विभाग के वाहनों व बेस कैंप को आग के हवाले कर दिया गया। 3 नवंबर को तो ग्रामीणों ने पुणे-नासिक हाईवे करीब 18 घंटे तक रोक दिया था।