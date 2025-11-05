Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

पुणे के आदमखोर तेंदुए का ‘एनकाउंटर’, मरने से पहले वन विभाग की टीम पर भी किया हमला

Man Eating Leopard Shot Dead: पुणे जिले में शूटरों की टीम ने आदमखोर तेंदुए को ढेर कर दिया है। वन विभाग के अधिकारियों ने इसकी पुष्टि की है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 05, 2025

Leopard Shot Dead in Pune

पुणे में ‘आदमखोर’ तेंदुए को मारी गई गोली (Photo: IANS)

Pune Leopard Attack: महाराष्ट्र के पुणे जिले के शिरूर तालुका के पिंपरखेड में बीते कई दिनों से दहशत मचाने वाले आदमखोर तेंदुए को आखिरकार वन विभाग ने मार गिराया है। ड्रोन की मदद से रात में तेंदुए का पता लगाया गया था। जब टीम ने उसे बेहोश करने के लिए डार्ट फायर किया, तो वह निशाना चूक गया। इसके बाद तेंदुए ने वनकर्मियों पर हमला करने की कोशिश की। स्थिति बेकाबू होते देख मौके पर मौजूद दो शार्पशूटर्स ने तीन राउंड फायर किए, जिससे 6 साल का नर तेंदुआ मौके पर ही ढेर हो गया।

वन विभाग के अनुसार, यह वही तेंदुआ था जिसने मौजे पिंपरखेड क्षेत्र में तीन लोगों की जान ली थी। तेंदुए के पैरों के निशान और उसके नमूनों से इसकी पुष्टि हुई है। पीड़ितों में दो बच्चे और एक बुजुर्ग महिला शामिल थीं।

जुन्नार वन प्रभाग के अधिकारी ने बताया कि आदमखोर तेंदुए को मंगलवार रात 13 वर्षीय बच्चे पर हमले वाली जगह से करीब 400 मीटर की दूरी पर देखा गया। जिसके बाद उसे बेहोश करने का प्रयास किया गया, लेकिन कामयाबी नहीं मिली। इसके बाद तेंदुआ आक्रामक हो गया और हमला करने के लिए वन विभाग की टीम की ओर बढ़ा, जिसके बाद शूटरों ने रात करीब 10.30 बजे उसे गोली मार दी।

अधिकारियों ने बताया कि यह ग्रामीणों पर हमला करने वाला वही आदमखोर तेंदुआ था, इसकी पुष्टि उसके नमूनों और पैरों के निशानों से हुई है। पहला हमला 12 अक्टूबर को हुआ था, जब 5 वर्षीय शिवन्या शैलेश बोंबे की मौत हो गई थी। इसके बाद 22 अक्टूबर को 82 वर्षीय भागुबाई जाधव और फिर 1 नवंबर को 13 वर्षीय रोहन बोंबे पर भी इसी तेंदुए ने हमला कर उनकी जान ले ली। इन घटनाओं के बाद स्थानीय लोगों में भारी आक्रोश था। लोग सड़कों पर उतर आए, कई जगहों पर प्रमुख मार्गों को जाम कर दिया गया और वन विभाग के वाहनों व बेस कैंप को आग के हवाले कर दिया गया। 3 नवंबर को तो ग्रामीणों ने पुणे-नासिक हाईवे करीब 18 घंटे तक रोक दिया था।

लगातार हो रहे हमलों और बढ़ते तनाव को देखते हुए वन विभाग ने तेंदुए को दिखते ही गोली मारने के आदेश दिए। रविवार रात ड्रोन निगरानी में जब वह पिंपरखेड के पास देखा गया, तो ऑपरेशन शुरू किया गया। लेकिन बेहोशी वाला डार्ट असफल होने के बाद तेंदुए ने वन विभाग की टीम पर हमला किया, तो दो शार्प शूटर्स ने जवाबी फायरिंग की और गोली लगने से तेंदुए की मौएक पर ही मौत हो गई।

बाद में तेंदुए का शव ग्रामीणों को दिखाया गया, जिसके बाद उसे पोस्टमार्टम के लिए माणिकडोह तेंदुआ रेस्क्यू सेंटर भेजा गया। वन विभाग का कहना है कि इस तरह की घटनाओं को रोकने के लिए क्षेत्र में निगरानी और सुरक्षा बढ़ाई जाएगी, ताकि इंसान और वन्यजीवों के बीच टकराव की स्थिति दोबारा न बने। उधर, अब आदमखोर तेंदुए के अंत के बाद ग्रामीणों ने राहत की सांस ली है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

05 Nov 2025 12:41 pm

Published on:

05 Nov 2025 11:40 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / पुणे के आदमखोर तेंदुए का ‘एनकाउंटर’, मरने से पहले वन विभाग की टीम पर भी किया हमला

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, अब मेकर्स पर लगा ‘धोखाधड़ी’ का आरोप

20 करोड़ में बनी फिल्म ने कमाए 240 करोड़, लेकिन मेकर्स पर लगा 'धोखाधड़ी' का आरोप
बॉलीवुड

‘मैं पहले मर जाऊं तो क्या करोगे..’ ट्विंकल खन्ना ने अक्षय कुमार से पूछा था ये सवाल, एक्टर ने दिया अनोखा जवाब

Twinkle Khanna asked akshay kumar
बॉलीवुड

‘नेकदिल और तारणहार…’ इस कोरियोग्राफर ने बांधे सलमान खान की तारीफों के पुल, किए कई बड़े खुलासे

Chinni Prakash On Salman Khan
बॉलीवुड

Thamma Box Office Collection Day 15: आयुष्मान की फिल्म ने अक्षय कुमार को दी टक्कर

Thamma Film
बॉलीवुड

महाराष्ट्र के इस्लामपुर का नाम हुआ ईश्वरपुर, केंद्र ने दी मंजूरी

इस्लामपुर का नाम बदलकर ईश्वरपुर किया
राष्ट्रीय
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.