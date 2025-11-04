रोहित आर्या की पोस्टमार्टम रिपोर्ट में खुलासा, गोली सीने के आर-पार निकली; मानवाधिकार आयोग करेगा जांच

मुंबई के पवई इलाके में आरए स्टूडियो में 17 बच्चों को बंधक बनाने वाले रोहित आर्या (49) की मौत को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। जेजे अस्पताल (JJ Hospital) में हुई पोस्टमॉर्टम रिपोर्ट से पता चला है कि रोहित आर्या की मौत सीने में गोली लगने से हुई थी। रिपोर्ट में कहा गया है कि गोली उनकी छाती में लगी और शरीर के आर-पार निकल गई, जिससे उनके बचने की कोई संभावना नहीं थी।