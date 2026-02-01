ये तो सिर्फ ट्रेलर… रोहित शेट्टी के घर पर फायरिंग की बिश्नोई गैंग ने ली जिम्मेदारी, पुणे से पकड़े गए 5 संदिग्ध

मुंबई के जुहू इलाके में रविवार तड़के उस वक्त सनसनी फैल गई, जब फिल्म निर्माता-निर्देशक रोहित शेट्टी के आवास के बाहर अज्ञात लोगों ने फायरिंग कर दी। अब कुख्यात लॉरेंस बिश्नोई गिरोह ने इस हमले की जिम्मेदारी ली है। पुलिस के मुताबिक, रात करीब 12:45 बजे 'शेट्टी टावर्स' के बाहर पांच राउंड गोलियां चलाई गईं। घटना के समय रोहित शेट्टी घर के अंदर मौजूद थे, हालांकि इस फायरिंग में किसी के घायल होने की सूचना नहीं है। इस मामले की जांच के लिए मुंबई पुलिस की 12 टीमें बनाई गईं है। इस बीच, पुणे से पांच संदिग्धों को हिरासत में लिया गया है।