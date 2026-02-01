Budget 2026: फिल्म इंडस्ट्री को नहीं मिली सीधी राहत, लेकिन क्रिएटिव सेक्टर पर सरकार का बड़ा दांव

इतना ही नहीं, Budget 2026 में एनीमेशन, विजुअल इफेक्ट्स, गेमिंग और कॉमिक्स (AVCG) सेक्टर पर खास ध्यान दिया गया है। वित्त मंत्री के अनुसार, ये सेक्टर तेजी से बढ़ रहा है और उम्मीद है कि 2030 तक इसमें करीब 20 लाख प्रोफेशनल्स की जरूरत पड़ेगी। इसको नजर में रखते हुए सरकार ने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ क्रिएटिव टेक्नोलॉजीज (IICT), मुंबई को सपोर्ट देने का ऐलान किया है। इसके द्वारा देशभर के 15,000 सेकेंडरी स्कूलों और 500 कॉलेजों में AVCG कंटेंट क्रिएटर लैब्स स्थापित होंगे। बता दें, इकोनॉमिक सर्वे 2025-26 में कॉन्सर्ट इकॉनमी को एक ऐसे सेक्टर के रूप में देखा गया है, जिसमें बड़ी उम्मीद हैं लेकिन अब तक इसका पूरा यूज नहीं हो पाया है। खबरों के अनुसार लाइव कॉन्सर्ट और इवेंट्स सिर्फ टिकट की कमाई तक सीमित नहीं होते, बल्कि इससे होटल, ट्रांसपोर्ट, सिक्योरिटी, विज्ञापन और लोकल बिजनेस को भी बड़ा फायदा होता है।