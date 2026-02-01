रोहित शेट्टी घर पर थे, बाहर चली 5 गोलियां, 12 टीमें गठित- फायरिंग केस में अब तक क्या पता चला

प्रत्यक्षदर्शियों और सुरक्षाकर्मियों के मुताबिक, अज्ञात हमलावरों ने बिल्डिंग के बाहर से 5 राउंड फायरिंग की। बताया जा रहा है कि जब फायरिंग हुई तो रोहित शेट्टी भी अंदर ही मौजूद थे। गोली चलने की आवाज सुनते ही आसपास के लोगों में अफरा-तफरी मच गई और तुरंत पुलिस को सूचना दी गई। घटना की जानकारी मिलते ही मुंबई पुलिस और फॉरेंसिक टीम मौके पर पहुंच गई। पुलिस ने पूरे इलाके को घेर लिया और सुरक्षा व्यवस्था को और सख्त कर दिया गया।