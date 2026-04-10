महाराष्ट्र में बिखर रही अखिलेश की सपा! रईस शेख को थमाया नोटिस, 14 दिनों का अल्टीमेटम

शेख के आरोपों के जवाब में सपा के स्थानीय नेतृत्व ने भी अखिलेश यादव को पत्र लिखा और शेख पर गंभीर आरोप लगाए। पत्र में कहा गया है कि 2019 में जब रईस शेख पहली बार सपा के विधायक बने। इसके बाद उन्होंने अपने विधानसभा क्षेत्र के संगठन की जिम्मेदारी की मांग प्रदेश अध्यक्ष से की, लेकिन इसे अमान्य कर दिया गया। लेकिन वरिष्ठ नेताओं के कहने पर उनके विधानसभा क्षेत्र भिवंडी पूर्व के संगठन की पूरी जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई। उन्होंने पुराने और वफादार कार्यकर्ताओं को किनारे कर दिया। इस पत्र में रईस शेख पर पार्टी विरोधी गतिविधियों और मुंबई महानगरपालिका चुनाव (BMC Election) में विपक्षी दलों के साथ साठगांठ करने के भी आरोप लगाए गए थे।