‘सर तन से जुदा’ की तख्ती…घर जलाने का प्रयास, मुंबई में सनसनीखेज घटना, एक्शन में आई पुलिस

मुंबई के विक्रोली इलाके में मंगलवार तड़के एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। विक्रोली पार्कसाइट (Vikhroli Park Site) के वर्षा नगर में कुछ अज्ञात लोगों ने एक रिक्शा चालक के घर में आग लगाने की कोशिश की। इसके अलावा उसके घर के बाहर 'सर तन से जुदा, तन सर से जुदा' लिखी तख्ती लटकाई। गनीमत रही कि आग समय रहते बुझा दी गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। यह घटना ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान पीड़ित परिवार के एक सदस्य के साथ हुए विवाद के कुछ ही घंटों बाद घटी। फिलहाल पार्क साइट पुलिस मामले की जांच कर रही है।