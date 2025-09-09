‘सर तन से जुदा’ की तख्ती…घर जलाने का प्रयास, मुंबई में सनसनीखेज घटना, एक्शन में आई पुलिस

मुंबई के विक्रोली इलाके में मंगलवार तड़के एक चौंकाने वाली घटना सामने आई। विक्रोली पार्कसाइट (Vikhroli Park Site) के वर्षा नगर में कुछ अज्ञात लोगों ने एक रिक्शा चालक के घर में आग लगाने की कोशिश की। इसके अलावा उसके घर के बाहर 'सर तन से जुदा, तन सर से जुदा' लिखी तख्ती लटकाई। गनीमत रही कि आग समय रहते बुझा दी गई और कोई भी घायल नहीं हुआ। यह घटना ईद-ए-मिलाद जुलूस के दौरान पीड़ित परिवार के एक सदस्य के साथ हुए विवाद के कुछ ही घंटों बाद घटी। फिलहाल पार्क साइट पुलिस मामले की जांच कर रही है।
मिली जानकारी के अनुसार, कुछ साल पहले इलाके के एक चौक को एक महापुरुष का नाम दिया गया था और वहां एक लोहे का बोर्ड लगाया गया था। लेकिन बीती रात उस पर अनधिकृत रूप से त्यौहार से जुड़े बैनर टांग दिए गए। जब यह बात रिक्शा चालक की नजर में आई तो उसने तुरंत पुलिस को इसकी जानकारी दी और बैनर हटाने की मांग की। इस दौरान उसका कुछ युवकों से विवाद भी हुआ, लेकिन पुलिस के दखल देने पर मामला शांत हो गया।
सोमवार को ईद-ए-मिलाद का जुलूस निकाला गया था। पुलिस के अनुसार, जुलूस के दौरान पार्कसाइट इलाके के संभाजी चौक पर कुछ लोगों ने आपत्तिजनक तरीके से पोस्टर चिपका दिए थे। इसका इलाके के एक रिक्शा चालक ने विरोध किया और उसे हटाने की मांग की। इसी को लेकर उनका चार-पांच लोगों से कहासुनी हो गई। हालांकि, मौके पर मौजूद पुलिसकर्मियों ने तुरंत हस्तक्षेप कर स्थिति संभाल ली और बाद में बैनर हटा दिए गए।
इस घटना के कुछ घंटे बाद आज तड़के स्थिति अचानक बिगड़ गई। देर रात कुछ अज्ञात लोग पहुंचे और रिक्शा चालक के घर में आग लगाने की कोशिश की। परिवार के सदस्यों ने समय रहते आग बुझा दी, जिससे बड़ी अनहोनी टल गई। साथ ही घर के बाहर 'सर तन से जुदा, तन सर से जुदा' लिखी तख्ती भी मिली। इससे परिवार डर गया है और पुलिस से आरोपियों को जल्द से जल्द पकड़ने की गुहार लगाई है।
रिक्शा चालक ने घटना की शिकायत पुलिस से की है। पुलिस ने अज्ञात आरोपियों के खिलाफ मामला दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। आरोपियों की पहचान करने के लिए पुलिस इलाके के सीसीटीवी फुटेज खंगाल रही है और स्थानीय लोगों से पूछताछ भी की जा रही है। उधर, घटना के बाद इलाके में तनाव का माहौल बन गया है, जिसे देखते हुए पुलिस सतर्क हो गई है और एहतियातन गश्त बढ़ा दी गई है।