599 रुपये में 5 हजार की साड़ी! ऑफर ने मचाई अफरा-तफरी, भगदड़ में 3 महिलाएं बेहोश

मिली जानकारी के अनुसार, त्रिमूर्ती रोड पर स्थित एक नए साड़ी सेंटर का रविवार को उद्घाटन होना था। इस उद्घाटन को लेकर पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर स्थानीय रील स्टार्स के जरिए जमकर प्रचार किया गया था। वीडियो में दावा किया गया था कि 5000 रुपये की साड़ी मात्र 599 रुपये में और कुछ साड़ियां तो सिर्फ 199 रुपये में मिलेंगी। इस आकर्षक ऑफर के कारण सुबह 10 बजे से ही दुकान के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें लग गई थीं।