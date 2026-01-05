599 रुपये में 5 हजार की साड़ी! ऑफर ने मचाई अफरा-तफरी, भगदड़ में 3 महिलाएं बेहोश

5 हजार की साड़ी 599 में! बेकाबू हुई भीड़ (AI Image)
महाराष्ट्र के छत्रपती संभाजीनगर में रविवार को एक साड़ी सेल के दौरान उस वक्त हड़कंप मच गया, जब भारी भीड़ के कारण भगदड़ जैसी स्थिति पैदा हो गई। मकर संक्रांति के मौके पर साड़ी पर भारी छूट का ऑफर देने की वजह से दुकान के बाहर महिलाओं की भारी भीड़ जमा हो गई। इस अफरा-तफरी में 3 महिलाएं बेहोश हो गईं, जबकि कई बच्चे अपनी मां से बिछड़ गए।
मिली जानकारी के अनुसार, त्रिमूर्ती रोड पर स्थित एक नए साड़ी सेंटर का रविवार को उद्घाटन होना था। इस उद्घाटन को लेकर पिछले कई महीनों से सोशल मीडिया पर स्थानीय रील स्टार्स के जरिए जमकर प्रचार किया गया था। वीडियो में दावा किया गया था कि 5000 रुपये की साड़ी मात्र 599 रुपये में और कुछ साड़ियां तो सिर्फ 199 रुपये में मिलेंगी। इस आकर्षक ऑफर के कारण सुबह 10 बजे से ही दुकान के बाहर महिलाओं की लंबी कतारें लग गई थीं।
सुबह 11 बजे जैसे ही दुकान का उद्घाटन हुआ, साड़ियां खरीदने की होड़ में महिलाओं ने अंदर घुसने की कोशिश की। देखते ही देखते दुकान के अंदर और बाहर एक हजार से अधिक महिलाएं जमा हो गईं। भीड़ इतनी ज्यादा थी कि आकाशवाणी से त्रिमूर्ती चौक तक का रास्ता पूरी तरह जाम हो गया। दुकान के भीतर कम से कम तीन महिलाएं दम घुटने और धक्का मुक्की के चलते बेहोश होकर गिर पड़ीं।
स्थिति बिगड़ते देख स्थानीय लोगों ने तुरंत पुलिस को सूचना दी। जवाहरनगर थाना प्रभारी सचिन कुंभार अपनी टीम के साथ मौके पर पहुंचे। भीड़ को नियंत्रित करने के लिए लाउडस्पीकर से अपील की गई कि यह ऑफर सिर्फ आज के लिए नहीं, बल्कि पूरे 365 दिन रहेगा। दुकान अस्थायी रूप से बंद कराई गई। पुलिस की सख्ती और लाउडस्पीकर से किए गए आह्वान के बाद दोपहर करीब 2 बजे भीड़ कम होना शुरू हुई।
