Akola: सीनियर छात्र करता छेड़खानी… 13 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, स्कूल पर उठे सवाल

छात्रा के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में स्कूल के ही एक सीनियर छात्र पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का आरोप है कि वह उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। शिकायत में पिता ने दावा किया कि आरोपी छात्र उनकी बेटी से लगातार छेड़छाड़ (Molestation) कर रहा था, उसका पीछा करता था और उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर परेशान करता था। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।