Akola: सीनियर छात्र करता छेड़खानी… 13 साल की छात्रा ने उठाया खौफनाक कदम, स्कूल पर उठे सवाल

अकोला में नाबालिग छात्रा ने दी जान (AI Image)
Maharashtra Crime News: महाराष्ट्र के अकोला शहर से एक बेहद चौंकाने वाली खबर सामने आई है। स्कूल के एक सीनियर छात्र द्वारा लगातार परेशान किए जाने से तंग आकर 13 साल की एक स्कूली छात्रा ने कथित तौर पर अपने घर पर आत्महत्या कर ली। इस घटना ने पूरे शहर को झकझोर कर रख दिया है।
पुलिस के अनुसार, यह घटना शुक्रवार की है। नाबालिग छात्रा स्कूल से घर लौटी और घर की दूसरी मंजिल पर स्थित अपने कमरे में जाकर अंदर से दरवाजा बंद कर लिया। जब परिवार के सदस्यों ने बार-बार आवाज दी, लेकिन कोई जवाब नहीं मिला, तो पड़ोसियों की मदद से दरवाजा तोड़ा गया। लड़की अपने कमरे में फंदे से लटकी मिली। उसे तुरंत अस्पताल ले जाया गया, जहां डॉक्टरों ने उसे मृत घोषित कर दिया।
पुलिस ने पहले आकस्मिक मौत का मामला दर्ज किया था, लेकिन पोस्टमार्टम और पीड़िता के पिता की शिकायत के बाद मामले में नया मोड़ आया।
छात्रा के पिता ने पुलिस को दी गई शिकायत में स्कूल के ही एक सीनियर छात्र पर बेहद गंभीर आरोप लगाए हैं। पिता का आरोप है कि वह उनकी बेटी को कई दिनों से परेशान कर रहा था। शिकायत में पिता ने दावा किया कि आरोपी छात्र उनकी बेटी से लगातार छेड़छाड़ (Molestation) कर रहा था, उसका पीछा करता था और उसे इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजकर परेशान करता था। इन आरोपों के आधार पर पुलिस ने नाबालिग आरोपी के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया है।
मृतक छात्रा के पिता ने बताया कि आरोपी छात्र कई दिनों से उनकी बेटी को परेशान कर रहा था। उन्होंने कहा, "वह गली में उसका पीछा करता था, स्कूल में भी परेशान करता था और इंस्टाग्राम पर मैसेज भेजता था। हमने उसे चेतावनी भी दी और उसके माता-पिता से भी बात की, लेकिन उसका व्यवहार नहीं रुका। मेरी बेटी बार-बार हमें बता रही थी कि उसे परेशान किया जा रहा है। इसी मानसिक दबाव के कारण उसने यह भयानक कदम उठाया।"
इंस्पेक्टर नितिन लेवरकर ने पुष्टि की है कि आरोपी नाबालिग के खिलाफ बीएनएस की संबंधित धाराओं के तहत मामला दर्ज कर लिया गया है। मामले से संबंधित डिजिटल साक्ष्य, अन्य छात्रों के बयान और स्कूल रिकॉर्ड एकत्र किए जा रहे हैं।
पुलिस यह भी जांच कर रही है कि जब परिवार ने शिकायत की थी, तब स्कूल स्तर पर पहले कोई कार्रवाई क्यों नहीं की गई।
