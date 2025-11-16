Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

20 हजार शिवसैनिक, 55 शाखा प्रमुख और विधानसभा प्रत्याशी…सामूहिक इस्तीफे से शिवसेना में हड़कंप

Shiv Sena Eknath Shinde ; शिवसेना (शिंदे गुट) को बड़ा झटका लगा है। कद्दावर नेता दिग्विजय बागल ने 55 शाखा प्रमुखों और लगभग 20 हजार शिवसैनिकों के साथ इस्तीफा दे दिया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 16, 2025

Eknath Shinde Deputy CM Maharashtra

शिवसेना प्रमुख एकनाथ शिंदे (Photo: IANS)

maharashtra Politics: महाराष्ट्र में स्थानीय निकाय चुनाव का बिगुल बज चुका है। राज्य की 246 नगरपालिकाओं और 42 नगर पंचायतों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा, जबकि मतगणना 3 दिसंबर को की जाएगी। महाराष्ट्र निकाय चुनाव की तारीखों के ऐलान के साथ ही सभी दल तैयारियों में जुट गए है। इस बीच उपमुख्यमंत्री एकनाथ शिंदे नीत शिवसेना को तगड़ा झटका लगा है।

सोलापुर में करमाला नगरपालिका चुनाव से ठीक पहले शिवसेना शिंदे गुट को बड़ा झटका लगा है। करमाला विधानसभा से चुनाव लड़ चुके दिग्विजय बागल (Digvijay Bagal) ने 55 शाखा प्रमुखों और करीब 20 हजार शिवसैनिकों के साथ सामूहिक इस्तीफा भेजकर पार्टी से नाता तोड़ दिया है। इतना बड़ा कदम उठने से स्थानीय राजनीति में हलचल मच गई है, जबकि सत्ताधारी शिंदे गुट के लिए यह सीधा राजनीतिक नुकसान माना जा रहा है।

दिग्विजय बागल राज्य के पूर्व मंत्री दिवंगत दिगंबरराव बागल और पूर्व विधायक श्यामलताई बागल के पुत्र हैं। करमाला के मतदाताओं में उनकी अच्छी पकड़ मानी जाती है। उनके साथ जुड़ा समर्थकों का समूह लंबे समय से सक्रिय रहा है। इस्तीफों की इस बाढ़ ने साफ संकेत दे दिए हैं कि बागल समूह अब नई राजनीतिक दिशा तलाश रहा है।

पिछले कुछ दिनों में संगठन के भीतर चल रहा विवाद खुलकर सामने आ गया है। जिला प्रमुख महेश चिवटे और दिग्विजय बागल के बीच तनाव इतना बढ़ा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद महेश चिवटे ने पूर्व विधायक जयवंतराव जगताप को शिवसेना में लाकर करमाला नगरपालिका चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। इसी फैसले ने बागल समर्थकों को नाराज कर दिया और उनके भीतर असंतोष गहराता गया। नतीजा यह हुआ कि बागल और उनके करीब 20 हजार समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफा भेज दिया।

इस पूरे घटनाक्रम के बीच सोलापुर के संरक्षक मंत्री जयकुमार गोरे ने संकेत दिया कि दिग्विजय बागल जल्द ही भाजपा में शामिल हो सकते हैं। चुनावी माहौल के बीच यह संभावना शिंदे गुट के लिए और भी चुनौतीपूर्ण साबित हो सकती है। करमाला में चल रही यह राजनीतिक उथल-पुथल आने वाले नगरपालिका चुनावों पर क्या असर डालेगी, यह देखने वाली बात होगी।

Published on:

16 Nov 2025 01:10 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 20 हजार शिवसैनिक, 55 शाखा प्रमुख और विधानसभा प्रत्याशी…सामूहिक इस्तीफे से शिवसेना में हड़कंप

