20 हजार शिवसैनिक, 55 शाखा प्रमुख और विधानसभा प्रत्याशी…सामूहिक इस्तीफे से शिवसेना में हड़कंप

पिछले कुछ दिनों में संगठन के भीतर चल रहा विवाद खुलकर सामने आ गया है। जिला प्रमुख महेश चिवटे और दिग्विजय बागल के बीच तनाव इतना बढ़ा कि मामला पुलिस तक पहुंच गया। इसके बाद महेश चिवटे ने पूर्व विधायक जयवंतराव जगताप को शिवसेना में लाकर करमाला नगरपालिका चुनाव प्रभारी नियुक्त किया। इसी फैसले ने बागल समर्थकों को नाराज कर दिया और उनके भीतर असंतोष गहराता गया। नतीजा यह हुआ कि बागल और उनके करीब 20 हजार समर्थकों ने सामूहिक इस्तीफा भेज दिया।