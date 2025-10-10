मां, पेट में कुछ चल रहा है… अस्पताल ले जाने पर 5 महीने की गर्भवती निकली बेटी, 15 लोगों पर रेप का शक

पुलिस ने जब युवती से पूछताछ की तो उसकी मानसिक स्थिति के कारण वह कुछ बता न सकी। आरोपियों ने उसे जान से मारने की धमकी भी दी थी। इसलिए पीड़ित से जानकारी जुटाना पुलिस के लिए बड़ी चुनौती बन गई। इसके बाद अधिकारियों ने बाल अधिकारों के लिए काम करने वाली एक सामाजिक संस्था की मदद ली। संस्था की महिला कार्यकर्ताओं ने पीड़ित युवती से बातचीत की और पांच अलग-अलग सत्र में उसका विश्वास जीतने में कामयाबी पाई। बाद में कई घंटों की काउंसलिंग के बाद युवती ने कुछ आरोपियों के नाम बताए।