Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

मेरी खबर

मेरी खबर

शॉर्ट्स

शॉर्ट्स

ई-पेपर

ई-पेपर

मुंबई

मुंबई में बारिश से लगातार बिगड़ रहे हालात, मीठी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, NDRF ने संभाली कमान

Mumbai Mithi River Flood: मौसम विभाग ने आज मुंबई और आसपास के इलाकों में अत्यधिक भारी बारिश का पूर्वानुमान जताते हुए ‘रेड अलर्ट’ जारी किया है। जिसके बाद महानगर के सभी स्कूलों और कॉलेजों और सरकारी दफ्तरों में छुट्टी घोषित कर दी गई।

मुंबई

Dinesh Dubey

Aug 19, 2025

Mithi River Flood update
मुंबई में मीठी नदी का पानी घरों में घुसा

Mithi River crossed danger mark: मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मायानगरी थम सी गई है। जगह-जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। सड़क से लेकर रेल पटरियां तक पानी में डूबी हुयीं है। हालात इतने खराब है कि स्कूल-कॉलेज से लेकर दफ्तर तक में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच, शहर के बीच से बहने वाले मीठी नदी ने भी रौद्र रूप ले लिया है और निचले इलाकों में नदी का पानी घुस आया है। जिसके चलते मुंबई पुलिस, मुंबई नगर निगम (BMC) और एनडीआरएफ (NDRF) ने बचाव अभियान चलाया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।

मुंबई में रात से ही तेज बारिश जारी है, जिसके कारण मीठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है। कुर्ला के क्रांति नगर में मीठी नदी का पानी घुस गया है। वहां के निवासियों को एनडीआरएफ की मदद से सुरक्षित स्थान पर ले जाया जा रहा है।

ये भी पढ़ें

मुंबई में बारिश से हाहाकार: कई इलाके जलमग्न, स्कूल-कॉलेज, दफ्तरों में छुट्टी घोषित, निचले इलाकों से लोगों को किया जा रहा रेस्क्यू
मुंबई
Mumbai Rain Alert

बीएमसी के मुताबिक, मीठी नदी खतरे के निशान को पार कर गई है और बढ़ते जलस्तर के कारण साकी नाका के क्रांति नगर (कुर्ला पश्चिम) से निवासियों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया जा रहा है। परिवारों को सुरक्षित रूप से पास के आश्रय स्थलों पर पहुंचाया जा रहा है।

अधिकारियों ने बताया कि मीठी नदी के खतरे के निशान को पार करने के बाद कुर्ला (पश्चिम) के बैलबाजार के पास क्रांतिनगर इलाके (Krantinagar) को खाली कराया जा रहा है। मुंबई इंटरनेशनल एयरपोर्ट के पास स्थित इस इलाके के निवासियों को पास के मगन नाथूराम म्युनिसिपल स्कूल में बने आश्रय स्थल में स्थानांतरित किया जा रहा है। सुबह 10 बजे तक 25 लोगों को स्थानांतरित किया जा चुका है। वहां उनके रहने और खाने की व्यवस्था की गई है।  

खबर शेयर करें:

Published on:

19 Aug 2025 12:47 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में बारिश से लगातार बिगड़ रहे हालात, मीठी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, NDRF ने संभाली कमान

ट्रेंडिंग वीडियो

Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.