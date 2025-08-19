मुंबई में बारिश से लगातार बिगड़ रहे हालात, मीठी नदी का पानी रिहायशी इलाकों में घुसा, NDRF ने संभाली कमान

Mithi River crossed danger mark: मुंबई में लगातार हो रही भारी बारिश के कारण मायानगरी थम सी गई है। जगह-जगह बारिश का पानी भरा हुआ है। सड़क से लेकर रेल पटरियां तक पानी में डूबी हुयीं है। हालात इतने खराब है कि स्कूल-कॉलेज से लेकर दफ्तर तक में छुट्टी घोषित कर दी गई है। इस बीच, शहर के बीच से बहने वाले मीठी नदी ने भी रौद्र रूप ले लिया है और निचले इलाकों में नदी का पानी घुस आया है। जिसके चलते मुंबई पुलिस, मुंबई नगर निगम (BMC) और एनडीआरएफ (NDRF) ने बचाव अभियान चलाया है। प्रभावित लोगों को सुरक्षित स्थानों पर ले जाया जा रहा है।