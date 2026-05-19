महाराष्ट्र SRPF भर्ती परीक्षा रद्द, 100 में से 85 प्रश्न एक ही किताब से आने पर बड़ी कार्रवाई

यह मामला ऐसे वक्त सामने आया है, जब देशभर में नीट-यूजी 2026 परीक्षा विवाद को लेकर पहले ही माहौल गरमाया हुआ है। राष्ट्रीय पात्रता सह प्रवेश परीक्षा (नीट) का पेपर लीक होने के बाद परीक्षा रद्द करनी पड़ी थी, जिससे 20 लाख से अधिक छात्र और उनके अभिभावकों की चिंता बढ़ गई है। इस पूरे मामले की जांच फिलहाल सीबीआई के हाथों में है। केंद्रीय जांच एजेंसी अब तक दिल्ली, जयपुर, गुरुग्राम, नासिक, पुणे, लातूर और अहिल्यानगर समेत कई शहरों से 10 से ज्यादा आरोपियों को गिरफ्तार कर चुकी है।