बारामती उपचुनाव: निर्विरोध चुनी जा सकती हैं सुनेत्रा पवार, फडणवीस ने विपक्ष को दिया बड़ा संदेश  

महाराष्ट्र की राजनीति में बारामती विधानसभा सीट के उपचुनाव को लेकर बड़ी खबर सामने आ रही है। तत्कालीन उपमुख्यमंत्री और एनसीपी के दिग्गज नेता अजित पवार के निधन के बाद खाली हुई इस सीट पर उनकी पत्नी और महाराष्ट्र की उपमुख्यमंत्री सुनेत्रा पवार के निर्विरोध चुने जाने की संभावना है। महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी कहा कि बारामती और राहुरी विधानसभा सीट पर उपचुनाव आम सहमति से निर्विरोध कराए जाने के लिए हरसंभव प्रयास किया जाएगा, लेकिन अगर मुकाबला होता भी है तो भाजपा इसके लिए तैयार है।