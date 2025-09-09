मुंबई में नेवी जवान की राइफल लेकर संदिग्ध फरार, 40 जिंदा कारतूस भी चुराए, सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर

मुंबई में नेवी क्षेत्र से राइफल और कारतूस गायब होने की घटना सामने आई है। इंडियन नेवी के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 6 सितंबर की रात को सामने आया। नौसेना के आवासीय इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर नाविक से संदिग्ध उसकी इंसास राइफल (INSAS Rifle) और गोला-बारूद लेकर गायब हो गया। आरोपी नौसेना की ही वर्दी में था।
जानकारी के मुताबिक, घुसपैठिया शनिवार शाम करीब 7:30 बजे जूनियर नाविक के पास पहुंचा और खुद को अगली पाली का जवान बताते हुए गार्ड ड्यूटी संभालने की बात कही। उस पर भरोसा करते हुए गार्ड ने अपनी सर्विस राइफल और मैगजीन उसे सौंप दी और वहां से चले गया। इसके बाद आरोपी शख्स राइफल और कारतूस के साथ वहां से गायब हो गया।
घटना सामने आते ही नेवी और मुंबई पुलिस ने मिलकर इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिला। इस पूरे मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की पड़ताल कर रही हैं।
मुंबई पुलिस ने बताया कि नेवी अधिकारी की शिकायत पर कफ परेड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस संगीन मामले को सुलझाने में जुटी हुई हैं।
