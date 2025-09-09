Patrika LogoSwitch to English

मुंबई

मुंबई में नेवी जवान की राइफल लेकर संदिग्ध फरार, 40 जिंदा कारतूस भी चुराए, सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर

Mumbai News: नौसेना ने इस मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया है। एनआईए समेत अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की जांच कर रही हैं।

मुंबई

Dinesh Dubey

Sep 09, 2025

Navy jawan in Mumbai
AI Image

मुंबई में नेवी क्षेत्र से राइफल और कारतूस गायब होने की घटना सामने आई है। इंडियन नेवी के प्रवक्ता ने बताया कि यह मामला 6 सितंबर की रात को सामने आया। नौसेना के आवासीय इलाके में ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर नाविक से संदिग्ध उसकी इंसास राइफल (INSAS Rifle) और गोला-बारूद लेकर गायब हो गया। आरोपी नौसेना की ही वर्दी में था।

जानकारी के मुताबिक, घुसपैठिया शनिवार शाम करीब 7:30 बजे जूनियर नाविक के पास पहुंचा और खुद को अगली पाली का जवान बताते हुए गार्ड ड्यूटी संभालने की बात कही। उस पर भरोसा करते हुए गार्ड ने अपनी सर्विस राइफल और मैगजीन उसे सौंप दी और वहां से चले गया। इसके बाद आरोपी शख्स राइफल और कारतूस के साथ वहां से गायब हो गया।

घटना सामने आते ही नेवी और मुंबई पुलिस ने मिलकर इलाके में व्यापक सर्च ऑपरेशन शुरू किया, लेकिन संदिग्ध का कोई सुराग नहीं मिला। इस पूरे मामले की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी का गठन किया गया है। अन्य सुरक्षा एजेंसियां भी इस मामले की पड़ताल कर रही हैं।

बड़ी खबर! महाराष्ट्र में ONGC प्लांट में लगी भीषण आग, CISF और फायर ब्रिगेड मौके पर
मुंबई
uran ongc plant fire

मुंबई पुलिस ने बताया कि नेवी अधिकारी की शिकायत पर कफ परेड पुलिस स्टेशन में एफआईआर दर्ज कर ली गई है। फिलहाल जांच जारी है और सुरक्षा एजेंसियां इस संगीन मामले को सुलझाने में जुटी हुई हैं।

कैसे हुई पूरी घटना?

नौसेना की वर्दी पहने एक अज्ञात व्यक्ति पिछले शनिवार को कोलाबा स्थित नेवी नगर में घुस गया, जो नौसेना का आवासीय इलाका है और जहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। उसने ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर नाविक को यह विश्वास दिलाया कि उसे उसकी जगह ड्यूटी संभालने के लिए भेजा गया है। इसके बाद वह शख्स एक इंसास राइफल और दो मैगजीन, जिनमें 40 जिंदा कारतूस भरे थे, लेकर फरार हो गया।

कफ परेड पुलिस ने इस मामले में चोरी का मामला दर्ज किया है और जांच में एनआईए (NIA) व एटीएस (ATS) समेत कई एजेंसियां शामिल हो गई हैं। नौसेना ने बताया कि पुलिस के साथ मिलकर गायब हथियारों की तलाश के लिए व्यापक सर्च ऑपरेशन चलाया जा रहा है और घटना की परिस्थितियों की जांच के लिए बोर्ड ऑफ इन्क्वायरी गठित कर दिया गया है।

Updated on:

09 Sept 2025 10:44 am

Published on:

09 Sept 2025 10:07 am

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / मुंबई में नेवी जवान की राइफल लेकर संदिग्ध फरार, 40 जिंदा कारतूस भी चुराए, सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर

