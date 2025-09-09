मुंबई में नेवी जवान की राइफल लेकर संदिग्ध फरार, 40 जिंदा कारतूस भी चुराए, सुरक्षा एजेंसियां ​​अलर्ट पर

नौसेना की वर्दी पहने एक अज्ञात व्यक्ति पिछले शनिवार को कोलाबा स्थित नेवी नगर में घुस गया, जो नौसेना का आवासीय इलाका है और जहां बाहरी व्यक्ति का प्रवेश प्रतिबंधित है। उसने ड्यूटी पर तैनात एक जूनियर नाविक को यह विश्वास दिलाया कि उसे उसकी जगह ड्यूटी संभालने के लिए भेजा गया है। इसके बाद वह शख्स एक इंसास राइफल और दो मैगजीन, जिनमें 40 जिंदा कारतूस भरे थे, लेकर फरार हो गया।