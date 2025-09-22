Mumbai Accident: नवरात्र के पहले दिन भीषण सड़क हादसा, 18 से 23 साल के तीन दोस्तों ने गंवाई जान

महाराष्ट्र (Maharashtra Accident) के ठाणे जिले के मीरा-भायंदर में डंपर की चपेट में आकर डिलीवरी बॉय की मौत की घटना अभी ताजा ही थी कि सोमवार को मुंब्रा में एक और दर्दनाक हादसा हो गया। गांवदेवी बाईपास पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर लगने के बाद तीन स्थानीय युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है और लोग आक्रोशित हैं।