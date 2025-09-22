Mumbai Accident: नवरात्र के पहले दिन भीषण सड़क हादसा, 18 से 23 साल के तीन दोस्तों ने गंवाई जान

महाराष्ट्र (Maharashtra Accident) के ठाणे जिले के मीरा-भायंदर में डंपर की चपेट में आकर डिलीवरी बॉय की मौत की घटना अभी ताजा ही थी कि सोमवार को मुंब्रा में एक और दर्दनाक हादसा हो गया। गांवदेवी बाईपास पर तेज रफ्तार कंटेनर की टक्कर लगने के बाद तीन स्थानीय युवकों की मौके पर ही मौत हो गई। इस दुर्घटना ने पूरे इलाके को दहला दिया है और लोग आक्रोशित हैं।
मिली जानकारी के अनुसार, तीनों युवक एक्टिवा स्कूटी पर काम के सिलसिले में शीलफाटा की ओर जा रहे थे। तभी एक कंटेनर से टकराने की वजह से यह दर्दनाक हादसा हुआ। तीनों को गंभीर चोटें आईं और तीनों ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। मृतकों की उम्र 18 से 23 साल के बीच बताई जा रही है।
हादसे की खबर मिलते ही बड़ी संख्या में स्थानीय लोग घटनास्थल पर जुट गए। सूचना पाकर मुंब्रा पुलिस, फायर ब्रिगेड और आपदा प्रबंधन कक्ष के अधिकारी तुरंत घटनास्थल पर पहुंचे और राहत-बचाव कार्य शुरू किया। पुलिस ने पंचनामा कर शवों को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया है। एक अधिकारी ने बताया कि घटना की जांच जारी है।
उधर, सोमवार तड़के ठाणे क्रीक में एक शख्स आत्महत्या करने के लिए कूद गया। लेकिन सौभाग्य से उसकी जान बच गई। अधिकारियों ने बताया कि उसे गंभीर चोट लगी है। व्यक्ति आत्महत्या क्यों करना चाहता था इसके पीछे का कारण अभी तक पता नहीं चल पाया है।
रायगढ़ जिले के वांगनी के निवासी अविनाश गोविंद उतेकर (43) ने आज तड़के 2.49 बजे काशेली पुल से ठाणे क्रीक में छलांग लगा दी। सूचना मिलने पर पुलिस और अन्य विभागों के बचावकर्मी मौके पर पहुंचे। स्थानीय लोगों की मदद से बचाव दल ने व्यक्ति को खाड़ी से बाहर निकाला। उसे कलवा के छत्रपति शिवाजी महाराज अस्पताल में भर्ती कराया गया था।