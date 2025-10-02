Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स
शॉर्ट्स
वीडियोज़
वीडियोज़
वेब स्टोरीज
वेब स्टोरीज
ई-पेपर

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

ठाणे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर 35 लाख रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार, TMC में हड़कंप

ठाणे नगर निगम (Thane Municipal Corporation) के डिप्टी कमिश्नर को 35 लाख रुपये की रिश्वत मांगने के आरोप में गिरफ्तार किया गया है। कथित तौर पर उन्होंने एक बिल्डर से यह रिश्वत मांगी थी।

less than 1 minute read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 02, 2025

Corruption in Maharashtra

ठाणे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर शंकर पटोले रिश्वत मामले में गिरफ्तार

TMC Deputy Commissioner Shankar Patole Arrested: ठाणे नगर निगम (TMC) में फैले भ्रष्टाचार का एक बड़ा मामला सामने आया है। भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो (एसीबी) ने ठाणे नगर निगम के अतिक्रमण-रोधी विभाग के प्रमुख और डिप्टी कमिश्नर शंकर पटोले को रिश्वतखोरी के आरोप में गिरफ्तार किया है। उनके साथ ओमकार गायकर नामक एक अन्य व्यक्ति को भी पकड़ा गया। दोनों को गुरुवार को स्थानीय अदालत में पेश किया गया, जहां अतिरिक्त सत्र न्यायाधीश वी. जी. मोहिते ने सुनवाई के बाद 4 अक्टूबर तक पुलिस हिरासत में भेजने का आदेश दिया।

मामले में तीसरा आरोपी सुशांत सुर्वे अभी फरार है और उसकी तलाश की जा रही है। एसीबी ने तीनों के खिलाफ भ्रष्टाचार निवारण अधिनियम की विभिन्न धाराओं के तहत प्राथमिकी दर्ज की है।

यह कार्रवाई उस समय हुई जब शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी ने एसीबी मुंबई से शिकायत की कि पटोले ने उसके प्रोजेक्ट से अतिक्रमण हटाने के मामले में 35 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह पहले ही सुर्वे के जरिए 10 लाख रुपये दे चुका था। बुधवार को बिल्डर शेष 25 लाख रुपये देने के लिए निगम मुख्यालय पहुंचा. जैसे ही उसने डिप्टी कमिश्नर शंकर पटोले के कक्ष में गायकर को पैसे दिए, उसी समय एसीबी की टीम ने छापा मारकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया।

इस कार्रवाई से ठाणे नगर निगम के भीतर मचे भ्रष्टाचार के खेल का पर्दाफाश हुआ है। एसीबी अब न केवल फरार आरोपी को पकड़ने में जुटी है, बल्कि यह भी जांच कर रही है कि क्या इस कथित घोटाले में और लोग शामिल हैं। मामला सामने आने के बाद शहर में हलचल मच गई है और नागरिकों में रोष है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

02 Oct 2025 05:39 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / ठाणे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर 35 लाख रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार, TMC में हड़कंप

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

प्यार नहीं, इंतकाम है ये इश्क, जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी ये फिल्म, इसे देख आंसू रोकना होगा मुश्किल

प्यार नहीं, इंतकाम है ये इश्क, जल्द ही पर्दे पर दस्तक देगी ये फिल्म, इसे देख आंसू रोकना होगा मुश्किल
बॉलीवुड

शराब के नशे में बनाना चाहता था यौन संबंध, नाकाम होने पर महिला की कर दी हत्या, आरोपी मथुरा से गिरफ्तार

Mumbai rape murder case
मुंबई

Rise And Fall में क्या आकृति नेगी कर रही है धनश्री वर्मा पर काला जादू, मचा बवाल जानें पूरा मामला

Rise And Fall
TV न्यूज

तांत्रिक के कहने पर महेश भट्ट ने खिलाया था इस शख्स को इंसान का मांस, अब खुद बताई बड़ी वजह

Mahesh bhatt big revealed
बॉलीवुड

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! इस फिल्म का क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे

लाशों से भरा घर, अकेली लड़की और खौफनाक रहस्य! क्लाइमैक्स देख कांप उठेंगे
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Asia Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.