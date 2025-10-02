ठाणे नगर निगम के डिप्टी कमिश्नर 35 लाख रुपये की रिश्वत मामले में गिरफ्तार, TMC में हड़कंप

यह कार्रवाई उस समय हुई जब शहर के एक रियल एस्टेट कारोबारी ने एसीबी मुंबई से शिकायत की कि पटोले ने उसके प्रोजेक्ट से अतिक्रमण हटाने के मामले में 35 लाख रुपये रिश्वत की मांग की थी। शिकायतकर्ता के मुताबिक, वह पहले ही सुर्वे के जरिए 10 लाख रुपये दे चुका था। बुधवार को बिल्डर शेष 25 लाख रुपये देने के लिए निगम मुख्यालय पहुंचा. जैसे ही उसने डिप्टी कमिश्नर शंकर पटोले के कक्ष में गायकर को पैसे दिए, उसी समय एसीबी की टीम ने छापा मारकर दोनों को रंगे हाथों पकड़ लिया।