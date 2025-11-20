Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

महाराष्ट्र: रेलिंग तोड़कर 400 फीट गहरी खाई में गिरी थार, 6 युवकों की मौत, ड्रोन से खोजा गया शव

Maharashtra Thar Accident: पुणे में रहने वाले सभी युवक सोमवार देर रात थार से घूमने निकले थे। पुलिस ने शवों को बरामद कर लिया है। सभी की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 20, 2025

Thar Accident in Maharashtra

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)

महाराष्ट्र (Maharashtra) के रायगढ़ जिले (Raigad) में ताम्हिनी घाट (Tamhini Ghat Accident) के पास एक दर्दनाक हादसे में छह युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, सभी पीड़ित पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन उनकी थार एसयूवी करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना मंगलवार तड़के हुई, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को दो दिन बाद मिली।

कैसे हुआ हादसा?

पुलिस के मुताबिक, सभी युवक सोमवार देर रात पुणे से थार में ताम्हिनी घाट की ओर निकले थे। सभी की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच है। जब युवकों के परिवारों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने पुलिस की मदद मांगी। जब युवकों का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया गया तो वह ताम्हिनी घाट के आस पास मिला।

ड्रोन से हुई तलाश

इसके आधार पर मंगांव पुलिस ने गुरुवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान सड़क के मोड़ पर टूटी हुई सुरक्षा रेलिंग देख पुलिस को अनहोनी का शक हुआ। इसके बाद ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन कैमरे से घाट की गहराई में एक पेड़ पर थार अटकी दिखी, जिसके बाद पूरे हादसे की पुष्टि हुई।

छह शव बरामद

पुलिस के मुताबिक, किसी ने दुर्घटना को होते हुए नहीं देखा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मोड़ पर थार चालक ने नियंत्रण खो दिया होगा, जिस वजह से वाहन सीधा 400 फीट नीचे खाई में गिर गया।

रायगढ़ पुलिस और स्थानीय बचाव टीमों ने गुरुवार दोपहर बड़ी मुश्किल से सभी छह शवों को खाई से बाहर निकाला। सभी की पहचान कर ली गई है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।

बता दें कि महाराष्ट्र का ताम्हिनी घाट अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहां की घुमावदार सड़कों पर अक्सर भयानक हादसे होते रहते हैं। 

ये भी पढ़ें

95000 लाडली बहनों की सरकार ने रोक दी किस्त, अब हर महीने 1500 रुपये का होगा नुकसान
मुंबई
Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

20 Nov 2025 08:17 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / महाराष्ट्र: रेलिंग तोड़कर 400 फीट गहरी खाई में गिरी थार, 6 युवकों की मौत, ड्रोन से खोजा गया शव

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

हिंदी-मराठी विवाद ने ली छात्र की जान! पिता ने बताया लोकल ट्रेन की वो पूरी घटना

Hindi-Marathi Kalyan Arnav Khaire death
मुंबई

सपा पर भड़के ओवैसी के नेता, कहा- ये विपक्ष के साथ रहते हैं, लेकिन काम भाजपा के लिए करते हैं

Asaduddin Owaisi
मुंबई

Sonam Kapoor Pregnancy: सोनम कपूर ने प्रिंसेज डायना के लुक में दी गुड न्यूज, दोबारा मां बनने वाली हैं एक्ट्रेस

Sonam Kapoor Announces second Pregnancy
बॉलीवुड

Masti 4 First Review: एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?

Masti 4 : एडल्ट-कॉमेडी 'मस्ती 4' मचा पाएगी धमाल या दर्शकों मिलेगी निराशा?
बॉलीवुड

कौन शाहरुख खान? विवेक ओबेरॉय ने आखिर क्यों कही ये बात, कारण आया सामने

Vivek Oberoi said Who Is Shah Rukh Khan
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.