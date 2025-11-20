महाराष्ट्र: रेलिंग तोड़कर 400 फीट गहरी खाई में गिरी थार, 6 युवकों की मौत, ड्रोन से खोजा गया शव

प्रतीकात्मक तस्वीर (AI Photo)
महाराष्ट्र (Maharashtra) के रायगढ़ जिले (Raigad) में ताम्हिनी घाट (Tamhini Ghat Accident) के पास एक दर्दनाक हादसे में छह युवकों की मौत हो गई। पुलिस के अनुसार, सभी पीड़ित पिकनिक मनाने जा रहे थे, लेकिन उनकी थार एसयूवी करीब 400 फीट गहरी खाई में गिर गई। घटना मंगलवार तड़के हुई, लेकिन इसकी जानकारी पुलिस को दो दिन बाद मिली।
पुलिस के मुताबिक, सभी युवक सोमवार देर रात पुणे से थार में ताम्हिनी घाट की ओर निकले थे। सभी की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच है। जब युवकों के परिवारों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने पुलिस की मदद मांगी। जब युवकों का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया गया तो वह ताम्हिनी घाट के आस पास मिला।
इसके आधार पर मंगांव पुलिस ने गुरुवार सुबह तलाशी अभियान शुरू किया। जांच के दौरान सड़क के मोड़ पर टूटी हुई सुरक्षा रेलिंग देख पुलिस को अनहोनी का शक हुआ। इसके बाद ड्रोन की मदद ली गई। ड्रोन कैमरे से घाट की गहराई में एक पेड़ पर थार अटकी दिखी, जिसके बाद पूरे हादसे की पुष्टि हुई।
पुलिस के मुताबिक, किसी ने दुर्घटना को होते हुए नहीं देखा, लेकिन आशंका जताई जा रही है कि मोड़ पर थार चालक ने नियंत्रण खो दिया होगा, जिस वजह से वाहन सीधा 400 फीट नीचे खाई में गिर गया।
रायगढ़ पुलिस और स्थानीय बचाव टीमों ने गुरुवार दोपहर बड़ी मुश्किल से सभी छह शवों को खाई से बाहर निकाला। सभी की पहचान कर ली गई है। शवों को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा गया है। पुलिस ने मामला दर्ज कर लिया है और आगे की जांच कर रही है।
बता दें कि महाराष्ट्र का ताम्हिनी घाट अपनी खूबसूरती के लिए मशहूर है, लेकिन यहां की घुमावदार सड़कों पर अक्सर भयानक हादसे होते रहते हैं।
