महाराष्ट्र: रेलिंग तोड़कर 400 फीट गहरी खाई में गिरी थार, 6 युवकों की मौत, ड्रोन से खोजा गया शव

पुलिस के मुताबिक, सभी युवक सोमवार देर रात पुणे से थार में ताम्हिनी घाट की ओर निकले थे। सभी की उम्र 18 से 22 वर्ष के बीच है। जब युवकों के परिवारों का उनसे संपर्क नहीं हो पाया, तो उन्होंने पुलिस की मदद मांगी। जब युवकों का मोबाइल लोकेशन ट्रैक किया गया तो वह ताम्हिनी घाट के आस पास मिला।