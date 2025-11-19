Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

95000 लाडली बहनों की सरकार ने रोक दी किस्त, अब हर महीने 1500 रुपये का होगा नुकसान

Maharashtra Ladli Behna Yojana: महाराष्ट्र की मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना (Ladki Bahin Yojana e-KYC) एक बार फिर चर्चा में है। इस योजना के तहत 21 से 65 वर्ष की आयु वाली उन महिलाओं को हर महीने 1,500 रुपये की आर्थिक सहायता दी जाती है, जिनकी सालाना पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से कम है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 19, 2025

Maharashtra Ladli Behna Yojana Updates

Ladki Bahin Yojna Update

Maharashtra Mukhyamantri Meri Ladli Behen Scheme : महाराष्ट्र की लोकप्रिय ‘मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिण योजना’ (Majhi Ladki Bahin Yojana) से जुड़ी बड़ी खबर है। नागपुर जिले में लगभग 95 हजार लाभार्थी महिलाओं की आर्थिक मदद रोक दी गई है। उन्हें अपात्र ठहराया गया है। हालांकि जिला महिला व बाल विकास विभाग इन सभी लाभार्थियों की जांच भी कर रहा है।

मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना महाराष्ट्र विधानसभा चुनाव से पहले महिलाओं को आर्थिक तौर पर सशक्त बनाने के उद्देश्य से शुरू की गई थी। मध्य प्रदेश में मिली सफलता के बाद महाराष्ट्र की भाजपा नीत महायुति सरकार ने भी इसे लागू किया। इसके बाद पिछले साल नवंबर में हुए चुनावों में महायुति गठबंधन को शानदार जीत मिली।

हालांकि इस साल की शुरुआत में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहिन योजना की लाभार्थियों की पात्रता की जांच शुरू ही गई, जिसमें कई अनियमितताएं सामने आने लगी। अब तक लाखों की संख्या में अपात्र लाभार्थी सामने आ चुके हैं। पिछले साल जुलाई में शुरू की गई इस योजना के तहत 21-65 आयु वर्ग की उन महिलाओं को 1,500 रुपये की मासिक सहायता प्रदान की जाती है, जिनकी वार्षिक पारिवारिक आय 2.5 लाख रुपये से कम है।

जिला महिला एवं बाल विकास अधिकारियों के मुताबिक, अब तक नागपुर में आठ हजार महिलाओं को अपात्र पाया गया है, जबकि बाकी आवेदनों की जांच जारी है। कई ऐसी महिलाएं सूची में शामिल हैं जिनके पास कार है, पारिवारिक आय ढाई लाख रुपये से ज्यादा है। कुछ मामलों में यह भी देखा गया कि पुरुषों ने भी गलत जानकारी देकर इस योजना का लाभ लिया। अन्य सरकारी योजनाओं का फायदा उठाने वाली महिलाओं को भी अपात्र होने के बावजूद हर महीने 1500 रुपये की किस्त मिली। कई मामलों में तो लाभार्थियों की उम्र  65 वर्ष से अधिक है। एक ही परिवार के दो से ज्यादा सदस्यों को भी लाभ मिला।

रिपोर्ट्स के मुताबिक, नागपुर जिले में कुल 10,63,609 महिलाएं इस योजना की लाभार्थी सूची में शामिल हैं। अब जांच के बाद लगभग एक लाख नाम हटाए जाने की संभावना है। इस बीच, जिन महिलाओं की किस्त रोकी गई है, उनमें से कई ने यह कहते हुए आपत्ति दर्ज कराई है कि वे सभी नियमों के अनुसार पूरी तरह पात्र है, इसके बावजूद भी उन्हें योजना का लाभ नहीं दिया जा रहा। इसकी शिकायत उन्होंने संबंधित प्रशासन से भी की है।

वर्तमान में मुख्यमंत्री माझी लाडकी बहीन योजना के तहत 2.3 करोड़ से अधिक लाभार्थी पंजीकृत हैं। हाल ही में राज्य सरकार ने ई-केवाईसी की अंतिम तारीख बढ़ाकर 31 दिसंबर कर दी है। सोमवार को महिला और बाल विकास मंत्री आदिती तटकरे (Aditi Tatkare) ने सोशल मीडिया पर पोस्ट कर बताया कि लाडकी बहिन योजना की ई-केवाईसी की आखिरी तारीख बढ़ा दी गई है। लाडली बहनों को पहले ई-केवाईसी प्रक्रिया 18 नवंबर तक पूरी करनी थी, लेकिन विभिन्न कारणों के चलते एक करोड़ से भी ज्यादा महिलाएं अपना ई-केवाईसी (Ladaki Bahin E-KYC) नहीं कर पाई थी।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Nov 2025 05:51 pm

Published on:

19 Nov 2025 05:49 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / 95000 लाडली बहनों की सरकार ने रोक दी किस्त, अब हर महीने 1500 रुपये का होगा नुकसान

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

भाजपा-शिवसेना में अनबन के बाद शिंदे पहुंचे दिल्ली, मुंबई में फडणवीस और अजित पवार की आपात बैठक

Mahayuti rift Maharashtra politics
मुंबई

65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका

65 साल पुराने गीत को मिला नया ट्रैक, Dhurandhar के इस सॉन्ग ने सोशल मीडिया पर मचाया तहलका
बॉलीवुड

पहले किडनैपिंग, फिर बंद कमरे में फैन की बेरहमी से… नाले में मिला था शव

Darshan Fan Murder Case Update
टॉलीवुड

जीनत अमान का ‘Dum Maro Dum’ गाना जिसे 54 साल पहले सरकार ने कर दिया था बैन, जानें क्या थी वजह

Zeenat Aman
बॉलीवुड

40 साल के इस एक्टर ने अपने से 20 साल छोटी एक्ट्रेस संग रोमांस पर तोड़ी चुप्पी, कहा- मैं खुद को खुशकिस्मत मानता हूं...

Dhurandhar Movie: 40 साल के अभिनेता ने अपनी से 20 साल छोटी एक्ट्रेस के साथ अपने फिल्मी रोमांस को लेकर चुप्पी तोड़ी...
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.