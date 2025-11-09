आर्मी हेडक्वार्टर में चोरी कर गोवा में मनाई पार्टी, मुंबई लौटते ही तीनों चोर गिरफ्तार

मुंबई में सेना के दक्षिणी कमान मुख्यालय (आर्मी हेडक्वार्टर) में हुई चोरी ने पूरे सुरक्षा तंत्र को हिला दिया है। एक कर्नल के केबिन से सर्विस पिस्टल, 9 कारतूस, करीब साढ़े चार सौ ग्राम चांदी के बर्तन और 3 लाख रुपये नकद चोरी हो गए। चार दिन की कड़ी जांच के बाद मुंबई क्राइम ब्रांच यूनिट-12 ने इस हाई-प्रोफाइल चोरी का पर्दाफाश करते हुए तीन आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है।