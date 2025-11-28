मुंबई ही नहीं यहां भी ठाकरे भाई मिलकर लड़ेंगे चुनाव, इन सीटों पर उद्धव और राज दोनों की नजर

सूत्रों के मुताबिक, मनसे मराठी बहुल वार्डों में अधिक से अधिक सीटें चाहती है। उद्धव गुट के वर्तमान 20 से 25 नगरसेवकों वाली सीटों पर भी मनसे ने दावेदारी जताई है। इसके अलावा, शिंदे गुट में गए कुछ पूर्व शिवसेना नगरसेवकों की सीटों पर भी मनसे की नजर है। यही वजह है कि दादर, माहिम, वर्ली, शिवडी, भायखला, भांडुप और जोगेश्वरी जैसे मराठी प्रभाव वाले क्षेत्रों में दोनों दलों के बीच रस्साकशी की खबर आ रही है। शिवसेना ठाकरे गुट साफ कर चुका है कि वह केवल उन सीटों पर समझौता करेगा जहां मनसे का संगठन मजबूत है और उम्मीदवार जीतने की स्थिति में हों। इसलिए हर सीट पर बारीकी से मंथन जारी है।