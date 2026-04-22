मुंबई कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से छात्रों की मौत मामले में स्टूडेंट्स निकले सप्लायर!

UP Mumbai गोरेगांव स्थित नेस्को एग्जिबिशन सेंटर में 11 अप्रैल 2026 को आयोजित एक कॉन्सर्ट में ड्रग्स ओवरडोज से दो छात्रों की मौत और एक अन्य के गंभीर रूप से बीमार होने के मामले में पुलिस ने बड़ा खुलासा किया है। इस प्रकरण में अब तक दस से अधिक लोगों को गिरफ्तार किए जाने की मीडिया रिपोर्ट आ रही हैं। इससे भी अधिक हैरान कर देने वाली बात ये है कि जिन लोगों को अभी तक गिरफ्तार किया गया है उनमें मैनेजमेंट के छात्र और ड्रग्स सप्लाई करने वाले आरोपी शामिल हैं।