बारिश-बाढ़ से हाहाकार! 3 जिलों में छुट्टी घोषित, चार की मौत, बुलानी पड़ी सेना

प्रशासन युद्धस्तर पर बचाव और राहत कार्यों में जुटा हैं। बीड में 70 लोगों को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाया गया है, जबकि 228 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। जालना में अग्निशमन दल, बीड में नगर परिषद और धाराशिव में सेना व प्रशासनिक टीमें राहत कार्य में जुटी हुई हैं। माधा तालुका के रिधोरी गांव में बाढ़ में फंसे 8 लोगों को सुरक्षित निकाल लिया गया तथा 28 अन्य को सुरक्षित स्थान पर पहुंचाया गया। बीड जिले में एनडीआरएफ बुलाई गई है। धाराशिव के परंडा तालुका में बाढ़ में फंसे 27 लोगों को हेलिकॉप्टर से सुरक्षित बाहर निकाला गया है।