अजित पवार के घर के सामने किसने की अघोरी पूजा? मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह जब नागरिक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सहयोग सोसायटी परिसर में निकले, जहां अजित पवार रहते हैं, तो उन्हें उनके घर के पास फुटपाथ पर फोड़ा हुआ नारियल, हल्दी-कुमकुम, फूल, कटे हुए नींबू और प्रसाद जैसी सामग्री रखी हुई देखी। इन वस्तुओं को देखकर यह शक जताया जा रहा है कि यह जादू-टोने या अघोरी पूजा से जुड़ा मामला हो सकता है। सूचना मिलते ही कुछ सजग नागरिकों ने तुरंत यह सामान किनारे कर दिया, लेकिन तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल गई।