अजित पवार के घर के सामने किसने की अघोरी पूजा? मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

एनसीपी प्रमुख अजित पवार (Photo: X/NCP)
महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बारामती स्थित आवास के पास फुटपाथ पर हल्दी और कुमकुम से सने नींबू, नारियल और अन्य वस्तुएं मिलीं, जिससे संदेह जताया जा रहा है कि किसी ने वहां जादू-टोना या अघोरी अनुष्ठान किया है। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। सहयोग सोसायटी के ठीक सामने फुटपाथ पर अघोरी पूजा जैसा सामान मिलने से नागरिकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।
जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह जब नागरिक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सहयोग सोसायटी परिसर में निकले, जहां अजित पवार रहते हैं, तो उन्हें उनके घर के पास फुटपाथ पर फोड़ा हुआ नारियल, हल्दी-कुमकुम, फूल, कटे हुए नींबू और प्रसाद जैसी सामग्री रखी हुई देखी। इन वस्तुओं को देखकर यह शक जताया जा रहा है कि यह जादू-टोने या अघोरी पूजा से जुड़ा मामला हो सकता है। सूचना मिलते ही कुछ सजग नागरिकों ने तुरंत यह सामान किनारे कर दिया, लेकिन तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल गई।
पुणे के बारामती शहर को शिक्षा और प्रगतिशील सोच के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस तरह का मामला सामने आना स्थानीय लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि उपमुख्यमंत्री के घर के इतने करीब किसी सामान्य व्यक्ति की हिम्मत यह सब करने की नहीं हो सकती। जबकि कुछ इसे सिर्फ अनजान व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया सामान बता रहे हैं।
इस घटना के बारे में अब तक बारामती पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, नागरिकों की मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि यह सामान किसने और क्यों रखा।
महाराष्ट्र की 246 नगरपालिकाओं और 42 नगर पंचायतों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा। ऐसे समय पर सामने आई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। घटना के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एनसीपी प्रमुख अजित पवार की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुलिस अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है।
