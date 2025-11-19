Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

अजित पवार के घर के सामने किसने की अघोरी पूजा? मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

Ajit Pawar Baramati house : अजित पवार के आवास के पास फुटपाथ पर हल्दी और कुमकुम से सने नींबू, नारियल और अन्य वस्तुएं मिलीं, जिससे संदेह जताया जा रहा है कि किसी ने वहां जादू-टोना या अघोरी अनुष्ठान किया है।

2 min read
Google source verification

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Nov 19, 2025

NCP Ajit pawar

एनसीपी प्रमुख अजित पवार (Photo: X/NCP)

महाराष्ट्र के उपमुख्यमंत्री अजित पवार के बारामती स्थित आवास के पास फुटपाथ पर हल्दी और कुमकुम से सने नींबू, नारियल और अन्य वस्तुएं मिलीं, जिससे संदेह जताया जा रहा है कि किसी ने वहां जादू-टोना या अघोरी अनुष्ठान किया है। इस घटना ने पूरे शहर में हलचल मचा दी। सहयोग सोसायटी के ठीक सामने फुटपाथ पर अघोरी पूजा जैसा सामान मिलने से नागरिकों में तरह-तरह की चर्चाएं शुरू हो गई हैं।

जानकारी के मुताबिक, मंगलवार सुबह जब नागरिक सुबह मॉर्निंग वॉक के लिए सहयोग सोसायटी परिसर में निकले, जहां अजित पवार रहते हैं, तो उन्हें उनके घर के पास फुटपाथ पर फोड़ा हुआ नारियल, हल्दी-कुमकुम, फूल, कटे हुए नींबू और प्रसाद जैसी सामग्री रखी हुई देखी। इन वस्तुओं को देखकर यह शक जताया जा रहा है कि यह जादू-टोने या अघोरी पूजा से जुड़ा मामला हो सकता है। सूचना मिलते ही कुछ सजग नागरिकों ने तुरंत यह सामान किनारे कर दिया, लेकिन तब तक यह खबर पूरे शहर में फैल गई।

पुणे के बारामती शहर को शिक्षा और प्रगतिशील सोच के लिए जाना जाता है। ऐसे में इस तरह का मामला सामने आना स्थानीय लोगों के लिए चौंकाने वाला रहा। कई लोग यह भी सवाल उठा रहे हैं कि उपमुख्यमंत्री के घर के इतने करीब किसी सामान्य व्यक्ति की हिम्मत यह सब करने की नहीं हो सकती। जबकि कुछ इसे सिर्फ अनजान व्यक्ति द्वारा छोड़ा गया सामान बता रहे हैं।

इस घटना के बारे में अब तक बारामती पुलिस ने कोई आधिकारिक जानकारी नहीं दी है। हालांकि, नागरिकों की मांग है कि मामले को गंभीरता से लेते हुए आसपास के सीसीटीवी फुटेज की जांच की जाए और यह पता लगाया जाए कि यह सामान किसने और क्यों रखा।

महाराष्ट्र की 246 नगरपालिकाओं और 42 नगर पंचायतों पर 2 दिसंबर को मतदान होगा। ऐसे समय पर सामने आई इस घटना ने सभी को हैरान कर दिया है। घटना के पीछे की वजह चाहे जो भी हो, लेकिन इससे एनसीपी प्रमुख अजित पवार की सुरक्षा पर भी कई सवाल खड़े कर दिए हैं। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया जा रहा है कि पुलिस अपने स्तर पर इस पूरे मामले की जांच कर रही है।

ये भी पढ़ें

NCP नेता नवाब मलिक को झटका, दाऊद से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में आरोप तय
मुंबई
Nawab Malik Maharashtra politics

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Updated on:

19 Nov 2025 03:03 pm

Published on:

19 Nov 2025 02:59 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / अजित पवार के घर के सामने किसने की अघोरी पूजा? मचा हड़कंप, पुलिस ने शुरू की जांच

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

ऐश्वर्या राय ने छुए पीएम मोदी के पैर, धर्म और प्यार को लेकर कही ये बात

Aishwarya Rai Touches PM Narendra Modi Feet
बॉलीवुड

बेवकूफ- घटिया इंसान… बॉलीवुड की इस फेमस एक्ट्रेस का आखिर किसपर फूटा गुस्सा?

Actress Shriya Saran Alert Fans (1)
बॉलीवुड

Aditi Mukherjee Death: एक्ट्रेस अदिति मुखर्जी की एक्सीडेंट में हुई मौत, सिर पर आई थी गंभीर चोट

Actress Aditi Mukherjee death in road accident
बॉलीवुड

परिणीति चोपड़ा- राघव चड्ढा का बेटा 1 महीने का हुआ, कपल ने पहली झलक और नाम का किया खुलासा

Parineeti Chopra And Raghav Chadha
बॉलीवुड

Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज

Fact Check: विक्की कौशल-कैटरीना का पहला बेबी-बॉय फोटो वायरल, क्या ये है AI फोटोज
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.