काला जादू के बहाने बुलाया, फिर किया रेप! बाबाजान के खिलाफ एक और महिला ने दर्ज कराया केस

महाराष्ट्र के रायगढ़ जिले में एक महिला के साथ झाड़-फूंक के बहाने दुष्कर्म करने का मामला सामने आया है। पुलिस के मुताबिक, आरोपी काला जादू (Black Magic) करने का दावा करता है और उसका नाम अब्दुर रशीद उर्फ ​​बाबाजान (40) है। उसने पीड़ित महिला को विश्वास में लिया और दावा किया कि वह उसे बुरी आत्माओं से मुक्ति दिला सकता है। इसी बहाने उसने महिला के साथ कथित तौर पर बलात्कार किया।