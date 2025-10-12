प्रेमिका के फोन में अश्लील फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले केक काटा फिर उठाया खौफनाक कदम

पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच कई सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल के दिनों में दिलावर को शक था कि उसकी प्रेमिका मेरी का किसी और व्यक्ति से रिश्ता है। शनिवार को दोनों एक लॉज में मिले, जहां दिलावर ने मेरी का जन्मदिन मनाया। केक काटने के कुछ देर बाद उसने मेरी का मोबाइल देखा, जिसमें उसकी दूसरे व्यक्ति के साथ अश्लील तस्वीरें मिलीं। यह देख दिलावर आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने प्रेमिका से तस्वीर को लेकर पूछताछ की तो उनमें बहस शुरू हो गई। जिसके बाद गुस्से में उसने चाकू और लोहे की चीज से मेरी पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।