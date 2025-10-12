Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

मौसम

TAFE MF Logo

Women's World Cup 2025

बिहार चुनाव 2025

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुंबई

प्रेमिका के फोन में अश्लील फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले केक काटा फिर उठाया खौफनाक कदम

Boyfriend kills Girlfriend in Pune : आरोपी को शक था कि उसकी प्रेमिका का किसी और व्यक्ति के साथ प्रेम संबंध है। इसके बाद प्रेमिका के मोबाइल फोन में तस्वीर देखकर उसका शक यकीं में बदल गया जो इस खौफनाक वारदात का कारण बनी।

2 min read

मुंबई

image

Dinesh Dubey

Oct 12, 2025

Pune lover Murder

पुणे में 6 साल की प्रेम कहानी का खौफनाक अतं (पत्रिका फोटो)

महाराष्ट्र के पुणे जिले के पिंपरी-चिंचवड इलाके में शनिवार दोपहर एक दर्दनाक वारदात ने सबको झकझोर दिया। वाकड के कालाखडक इलाके में एक युवक ने अपनी प्रेमिका की चाकू मारकर बेरहमी से हत्या कर दी। आरोपी का नाम दिलावर सिंह (25) है, जबकि मृतका की पहचान मेरी मल्लेश तेलगु (26) के रूप में हुई है।

जन्मदिन मनाने लॉज गए थे

पुलिस के मुताबिक दोनों के बीच कई सालों से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल के दिनों में दिलावर को शक था कि उसकी प्रेमिका मेरी का किसी और व्यक्ति से रिश्ता है। शनिवार को दोनों एक लॉज में मिले, जहां दिलावर ने मेरी का जन्मदिन मनाया। केक काटने के कुछ देर बाद उसने मेरी का मोबाइल देखा, जिसमें उसकी दूसरे व्यक्ति के साथ अश्लील तस्वीरें मिलीं। यह देख दिलावर आग बबूला हो गया। इसके बाद उसने प्रेमिका से तस्वीर को लेकर पूछताछ की तो उनमें बहस शुरू हो गई। जिसके बाद गुस्से में उसने चाकू और लोहे की चीज से मेरी पर कई वार किए, जिससे उसकी मौके पर ही मौत हो गई।

तस्वीर देख प्रेमी बना 'कातिल'

वारदात के बाद दिलावर सीधे पुणे के कोंढवा पुलिस थाने पहुंचा और खुद अपराध कबूल किया। चूंकि वारदात कालाखडक इलाके में हुई थी इसलिए वाकड पुलिस को सूचना दी गई। पुलिस टीम ने मौके पर पहुंचकर शव को पोस्टमॉर्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेजा। दिलावर सिंह अभी पुलिस की हिरासत में है।

पुलिस उपायुक्त विशाल गायकवाड़ के मुताबिक हत्या के पीछे शक और विश्वासघात की भावना मुख्य वजह हो सकती है। दोनों की मुलाकात छह साल पहले इंस्टाग्राम पर हुई थी और कुछ समय से उनके रिश्ते में तनाव चल रहा था।

मेरी देहूरोड में रहती थी और पुणे के एक डी-मार्ट स्टोर में नौकरी करती थी। जबकि आरोपी दिलावर सिंह पिसोली इलाके में रहता था और छोटा होटल चलाता है। दोनों की पहचान छह साल पहले इंस्टाग्राम के जरिए हुई थी। उनमें दोस्ती बढ़ती गई और धीरे-धीरे यह रिश्ता प्यार में बदल गया। लेकिन उनकी इस प्रेम कहानी का बेहद दर्दनाक अंत हुआ।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

Published on:

12 Oct 2025 07:50 pm

Hindi News / Maharashtra / Mumbai / प्रेमिका के फोन में अश्लील फोटो देख बौखलाया प्रेमी, पहले केक काटा फिर उठाया खौफनाक कदम

ट्रेंडिंग वीडियो

बड़ी खबरें

View All

मुंबई

महाराष्ट्र न्यूज़

ट्रेंडिंग

लाडली बहनों से करोड़ों की ठगी, 60% रिटर्न का दिया था लालच, 100 से ज्यादा महिलाएं बनी शिकार

Maharashtra Investment Fraud
मुंबई

लोगों के दिलों को छू गई सोनू सूद की वीडियो, लाखों दिलों में जगाई उम्मीद की लौ

Sonu Sood latest video
बॉलीवुड

Nirupa Roy: मौत के 20 साल बाद भी निरूपा रॉय की ये बात नहीं जानते लोग!

Nirupa Roy
बॉलीवुड

अब आसमान से आएगी डाक… सीधे ड्रोन से पहुंचेगी चिट्ठियां, 27 गांवों में शुरू होगी सेवा

Post Office Drone service
मुंबई

विक्रम भट्ट के साथ फ्रॉड: जानें किसने की गद्दारी, FIR दर्ज

Fraud With Vikram Bhatt
बॉलीवुड
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Bihar Elections 2025

PM Modi

Women's World Cup 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Privacy Policy

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

This website follows the DNPA’s code of conduct

Code of Conduct

About Us

Grievance Policy

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.