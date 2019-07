UIDAI ने बनाई नई योजना, अगर आपके पास भी है Aadhaar Card तो जीत सकते हैं 30,000 रुपए

नई दिल्ली। अगर आपने अपना आधार कार्ड ( aadhaar card ) बनवा रखा है तो आपके पास तीस हजार रुपए जीतने का मौका है। uidai ( Unique Identification Authority of India ) ने घोषणा करते हुए कहा है कि आधार कार्ड रखने वालों के पास इनाम जीतने का मौका है। बता दें कि UIDAI की तरफ से #My Aadhaar Online #Contest शुरू किया गया है। यह प्रतियोगिता 18 जून को शुरू हो गई है और 8 जुलाई तक चलेगी। इस प्रतियोगिता में वह सभी लोग भाग ले सकते हैं, जिनके पास आधार कार्ड है।



48 विजेताओं का किया जाएगा चयन

बता दें कि इस कॉन्टेस्ट के आधार पर UIDAI की तरफ से 48 विजेताओं का चयन किया जाएगा। इन विजेताओं को इनाम के रूप में नकद राशि दी जाएगी। अगर आप भी इस प्रतियोगिता में भाग लेना चाहते हैं तो आप UIDAI की तरफ से दी जानें वाली सर्विस में से किसी भी एक का 30 से 120 सेकेंड तक का एनिमेटिड ट्यूटोरियल वीडियो बना लें। इसी वीडियो के आधार पर आपका चयन किया जाएगा। आप वीडियो को किसी भी भाषा में बना सकते हैं। वीडियो को बनाने के बाद आपको इसका लिंक UIDAI की ईमेल [email protected] पर भेजना होगा।



यह भी पढ़ें: पीएम मोदी ले सकते हैं नोटबंदी जैसा फैसला, टैक्स चोरों की आ जाएगी आफत

#MyAadhaarOnline #Contest starts today. We have 15 categories of Aadhaar Online Services on which you can make tutorial videos. The most creative & expalnatory videos stand a chance to win Cash prize of up to Rs. 30,000. Participation details and T&C here: https://t.co/uu2je7d11T pic.twitter.com/nhnrhNoFC1 — Aadhaar (@UIDAI) June 18, 2019

आप 15 कैटेगरी के लिए दे सकते हैं वीडियो

UIDAI ने जानकारी देते हुए बताया कि आप 15 कैटेगरी में से किसी भी कैटेगरी में वीडियो दे सकते हैं। आप एक से ज्यादा कैटेगरी में भी वीडियो दे सकते हैं। यह आपके ऊपर निर्भर करता है कि आपका क्या इंटरस्ट है। आप यदि एक से ज्यादा वीडियो भेजेंगे तो आपके जीतने की संभावना और भी बढ़ जाएगी, लेकिन एक जरूरी बात आपको बता दें कि आपको इनाम सिर्फ एक वीडियो के लिए ही दिया जाएगा।

#ContestAlert #MyAadhaarOnline Read the detailed Terms and Conditions to see the participation guidelines: https://t.co/uu2je7d11T Aadhaar online services available on our website https://t.co/oHSQ5QXq1x More info on each service here: https://t.co/TfI9A53Keh pic.twitter.com/7oK0L3EAZi — Aadhaar (@UIDAI) June 19, 2019

वीडियो बनाने के बाद UIDAI के साथ करें शेयर

वीडियो बनाने के बाद आपको अपना वीडियो यूट्यूब ( YouTube ), गूगल ड्राइव ( google drive ) या किसी भी अन्य प्लेटफॉर्म के माध्यम से आप शेयर कर सकते हैं। वीडियो अपलोड करने के बाद आपको अपना लिंक UIDAI को ई-मेल करना होगा। वीडियो mp4, avi, flv, wmv, mpeg या mov फार्मेट का ही होना चाहिए।



यह भी पढ़ें: GST चोरी रोकने के लिए सरकार का बड़ा कदम, अब से मल्टीप्लेक्स में मिलेंगे सिर्फ ई-टिकट



आधार कार्ड को खाते से लिंक होना जरूरी

वीडियो भेजते समय आपको यह ध्यान रखना होगा कि आपका आधार कार्ड आपके खाते से लिंक होना चाहिए। इसके अलावा UIDAI के पास आपकी सभी जानकारियां होना भी जरूरी है जैसे आपका नाम, पता, मोबाइल नंबर जैसी जरूरी जानकारियां होनी चाहिए। वहीं, अगर आपका खाता आधार से लिंक नहीं है तो आप इसको अभी भी लिंक कर सकते हैं।

#ContestAlert #MyAadhaarOnline There are 48 cash prizes to be won! Send in your videos in any of the 15 categories defined here: https://t.co/uu2je7d11T pic.twitter.com/Wpkcnbbuoc — Aadhaar (@UIDAI) June 21, 2019

इनाम में मिलेंगे इतने रुपए

इस प्रतियोगिता में जीतने वाले लोगों को कैश प्राइज दिया जाएगा। इसमें कुल 15 कैटेगरी और कैटेगरी के टॉप 3 वीडियो को अवॉर्ड दिया जाएगा। इसमें पहले विजेता को 20 हजार, दूसरे को 10 हजार और तीसरे विजेता को 5 हजार रुपए दिए जाएंगे। इसके अलावा इस प्रतियोगिता में बेस्ट वीडिया का अवॉर्ड भी रखा गया है।

Business जगत से जुड़ी Hindi News के अपडेट लगातार हासिल करने के लिए हमें Facebook पर Like करें, Follow करें Twitter पर और पाएं बाजार,फाइनेंस,इंडस्‍ट्री,अर्थव्‍यवस्‍था,कॉर्पोरेट,म्‍युचुअल फंड के हर अपडेट के लिए Download करें patrika Hindi News App