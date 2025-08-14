अल्पसंख्यक छात्रवृत्ति में बड़ा घोटाला: 10 बड़े नामी कॉलेज ने किया 46 लाख का गबन, अब गिरेगी गाज

घोटाले में मुजफ्फरनगर मेडिकल कॉलेज, श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी और इस्लामिया डिग्री कॉलेज जैसे नामी संस्थानों के नाम भी सामने आए हैं।मूलचंद इंटर कॉलेज की नीलम देवी, मेडिकल कॉलेज बेगराजपुर के शकील, रूबी देवी, श्री मंगल सिंह आईटीआई के अब्दुल रहीम, जितेंद्र सिंह, दयानंद गुरुकुल इंटर कॉलेज बिरालसी के आरिफ अली, अंजनी देवी, जयदेश, मदरस इस्लामिया अरबिया सिकंदरपुर के एलन, अंजनी देवी, इस्लामिया डिग्री कॉलेज के मुबारिक, जयदेश, लॉर्ड महावीर कृष्णापुरी के मोहम्मद फैसल, गगन जैन, श्रीराम कॉलेज ऑफ फार्मेसी के मैराजुद्दीन, शिवानी देवी, जनता इंटर कॉलेज हरसौली में नूर निशां और राकेश शर्मा, केपीएस गर्ल्स कॉलेज ऑफ एजुकेशन अलीपुर कलां इशाक अली, जयदेश के खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है।