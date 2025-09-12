जाट महासभा पर घमासान, धर्मवीर बालियान ने कहा- प्रशासन कार्यक्रम रोके, वरना होगा टकराव

दरअसल, जनपद जाट महासभा मुजफ्फरनगर में पिछले काफी समय से संस्था के ही सदस्यों के बीच खींचतान चली आ रही है, जिसमें पूर्व में रहे जिला अध्यक्ष जगदीश बालियान का संस्था के लोगों के द्वारा ही विरोध कर दिया गया था, जिसके बाद धर्मवीर बालियान को संस्था का जिला अध्यक्ष घोषित किया गया था। उसमें समय भी निर्धारित किया गया था कि उक्त निर्धारित समय में चुनाव भी होगा। इस बीच समाज के जिम्मेदार लोगों के द्वारा दोनों पक्षों में सहमति बनाने का भी प्रयास किया गया, और कई बार वार्ता भी हुई।