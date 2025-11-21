मुजफ्फरनगर में 25 हजार इनामी से पुलिस की मुठभेड़, दोनों पैरों में लगी गोली

एनकाउंटर के बाद आरोपी को पकड़कर ले जाती पुलिस टीम ( फोटो स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस )
Encounter : शाहपुर थाना क्षेत्र के गांव बरवाला में घर में घुसकर फायरिंग करने के दो आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया था लेकिन इस वारदात का शातिर तीसरा आरोपी पुलिस के हत्थे नहीं चढ़ रहा था। इसी मुकदमें तीसरे आरोपी की तलाश कर रही पुलिस टीम की मझेडा रजवाहा पर तीसरे आरोपी के साथ मुठभेड़ हो गई। इस मुठभेड़ में आरोपी के दोनों पैरों में गोली लगी जिसे इलाज के लिए अस्पताल भर्ती कराया गया है।
पुलिस के अनुसार पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तभी एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इस पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया तो इसने बाइक दौड़ा दी। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आगे कुछ दूर चलकर दहशत में आरोपी गिर गया और बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गया। यहां दोनों ओर से हुई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। जब पुलिस इसे घायल हालत में गन्ने के खेत से बाहर लेकर आई तो पता चला कि आरोपी बाबा चौधरी उर्फ आरिस उर्फ सोनू पुत्र जाहिद चौधरी निवासी रघुवीर इन्कलेव पसौडा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद है। इस पर पुलिस की ओर इनाम घोषित था। इसके कब्जे से एक तमंचा भी मिला है।
चर्चाएं हैं कि मुठभेड़ में घायल हुआ युवक पिछले कई दिनों से अदालत में सरेंडर करने का प्लान बना रहा था। बताया जाता है कि दो दिन पहले वह मुजफ्फरनगर में सरेंडर करने के लिए पहुंचा भी था लेकिन उसकी बात नहीं बन पाई। उधर पुलिस का कहना है कि 25 हजार का ईनामी एक और वारदात को आंजाम देने की कोशिश कर रहा था। पुलिस ने मुखिबर से मिली जानकारी के आधार पर जाल बिछाया और इसे सरेंडर करने के लिए कहा लेकिन इसे पुलिस पार्टी पर ही फायर झोंक दिया।
