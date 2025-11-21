मुजफ्फरनगर में 25 हजार इनामी से पुलिस की मुठभेड़, दोनों पैरों में लगी गोली

पुलिस के अनुसार पुलिस टीम चेकिंग कर रही थी तभी एक संदिग्ध बाइक आती हुई दिखाई दी। पुलिस ने इस पर सवार युवक को रुकने का इशारा किया तो इसने बाइक दौड़ा दी। पुलिस टीम ने आरोपी का पीछा किया तो इसने पुलिस पार्टी पर फायर कर दिया। आगे कुछ दूर चलकर दहशत में आरोपी गिर गया और बाइक छोड़कर गन्ने के खेत में घुस गया। यहां दोनों ओर से हुई फायरिंग में आरोपी के पैर में गोली लगी। जब पुलिस इसे घायल हालत में गन्ने के खेत से बाहर लेकर आई तो पता चला कि आरोपी बाबा चौधरी उर्फ आरिस उर्फ सोनू पुत्र जाहिद चौधरी निवासी रघुवीर इन्कलेव पसौडा थाना टीला मोड जनपद गाजियाबाद है। इस पर पुलिस की ओर इनाम घोषित था। इसके कब्जे से एक तमंचा भी मिला है।