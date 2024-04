रामपुर तिराहा कांड: 30 साल पुराने मामले में कल होगी सुनवाई, पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारियों की गई थी जान

Submitted by:

Rampur Tiraha Kand: मुजफ्फरनगर के चर्चित रामपुर तिराहा कांड में कल सुनवाई होनी है। 2 अक्टूबर को 1944 को पुलिस और अलग पहाड़ी राज्य की मांग कर रहे आंदोलनकारियों में झड़प हुई, जिसमें पुलिस फायरिंग में 7 आंदोलनकारियों की जान चली गई।

Hearing will be held tomorrow in Rampur Tiraha kand