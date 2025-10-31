Muzaffarnagar : मुजफ्फरनगर में अर्द्धसैनिक बल के साथ चीनी व्यापारियों के यहां इनकमटैक्स की छापेमारी

बुधवार को आयकर विभाग की टीम ने मंसूरपुर चीनी मिल में छापेमारी के दौरान सभी के मोबाइल फोन बंद करा दिए और मुख्य गेट पर फोर्स लगा दी। सुबह छह बजे शुरु हुई आयकर विभाग की यह कार्रवाई देर रात तक चलती रही। इस दौरान चीनी मिल के सभी गेटों पर तालाबंदी करा दी गई। कार्यवाही के दौरान किसी को भी चीनी मिल के अंदर या बाहर नहीं जाने दिया गया। बच्चों को परेशानी ना हो इसलिए मिल परिसर में स्थित प्राईमरी स्कूल की भी छुट्टी करा दी गई। घंटों चली कार्यवाही में इनकम टैक्स की टीम ने चीनी मिल का पूरा रिकॉर्ड खंगाला। फाइलों के अलावा कंप्यूटर सिस्टम डिजिटल डाटा और वित्तीय लेनदेन की गहनता से जांच की गई। इस अवधि में गन्ना पेराई से लेकर चीनी पैकिंग तक का कार्य भी बंद रहा।