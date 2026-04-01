सड़क हादसे में पिता और 2 मासूमों की दर्दनाक मौत,बेकाबू स्कूल बस ने बाइक को रौंदा

इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों में स्कूल बस चालक की लापरवाही को लेकर भारी रोष है। यह हादसा एक बार फिर स्कूली वाहनों की फिटनेस, चालकों की ट्रेनिंग और उनकी तेज रफ्तार पर बड़े सवाल खड़े करता है। एक हंसता-खेलता परिवार इस लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वहां के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल बसों के लिए सख्त नियम बनाए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।