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मुजफ्फरनगर

सड़क हादसे में पिता और 2 मासूमों की दर्दनाक मौत,बेकाबू स्कूल बस ने बाइक को रौंदा

UP Accident: मुजफ्फरनगर जिले के हैदरनगर में एक स्कूल बस ने बाइक को टक्कर मार दी। बाइक पर सवार पिता और दो बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई। मां की हालत नाजुक बनी हुई है।

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मुजफ्फरनगर

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Namrata Tiwary

Apr 01, 2026

मुजफ्फरनगर न्यूज

प्रतीकात्मक तस्वीर - एआइ

UP Accident: मुजफ्फरनगर जिले में बुधवार दोपहर एक रोंगटे खड़े कर देने वाला सड़क हादसा हो गया। यहां एक तेज रफ्तार और अनियंत्रित स्कूल बस ने मोटरसाइकिल सवार एक ही परिवार के चार लोगों को जोरदार टक्कर मार दी। इस दर्दनाक हादसे में पिता और उनके दो मासूम बच्चों की मौके पर ही मौत हो गई जबकि उनकी पत्नी गंभीर रूप से घायल है।

कैसे हुआ हादसा?

यह घटना तितावी थाना क्षेत्र के हैदरनगर मार्ग की है। हैदरनगर निवासी महिपाल अपनी पत्नी पूनम और दो बच्चों पुत्री राधिका व पुत्र अभी के साथ किसी काम से जा रहे थे। चारों एक ही बाइक पर सवार थे। दोपहर करीब 1:15 बजे जैसे ही वे हैदरनगर मार्ग पर पहुंचे सामने से आ रही एक अनियंत्रित स्कूल बस ने उन्हें अपनी चपेट में ले लिया।

थम गईं तीन सांसें

वहां मौजूद लोगों के मुताबिक, स्कूल बस की रफ्तार इतनी अधिक थी कि बाइक सवारों को संभलने का मौका तक नहीं मिला। टक्कर इतनी भीषण थी कि बाइक के परखच्चे उड़ गए। महिपाल और उनके दोनों बच्चों राधिका और अभी ने मौके पर ही दम तोड़ दिया। वहीं महिपाल की पत्नी पूनम गंभीर रूप से घायल हो गईं। चीख-पुकार सुनकर आसपास के लोग मौके पर दौड़े।

लोगों ने 112 पर डायल कर घटना की सूचना दी। हादसे की सूचना मिलते ही तितावी पुलिस घटनास्थल पर पहुंची। पुलिस ने स्थानीय लोगों की मदद से घायल पूनम को तुरंत पास के अस्पताल में भर्ती कराया जहां उनकी हालत अभी भी चिंताजनक बनी हुई है। पुलिस ने तीनों शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है।

सड़क सुरक्षा और स्कूल बसों पर उठते सवाल

इस हृदय विदारक घटना ने पूरे क्षेत्र को झकझोर कर रख दिया है। ग्रामीणों में स्कूल बस चालक की लापरवाही को लेकर भारी रोष है। यह हादसा एक बार फिर स्कूली वाहनों की फिटनेस, चालकों की ट्रेनिंग और उनकी तेज रफ्तार पर बड़े सवाल खड़े करता है। एक हंसता-खेलता परिवार इस लापरवाही की भेंट चढ़ गया। वहां के लोगों ने प्रशासन से मांग की है कि स्कूल बसों के लिए सख्त नियम बनाए जाएं और दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई हो।

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Published on:

01 Apr 2026 05:18 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / सड़क हादसे में पिता और 2 मासूमों की दर्दनाक मौत,बेकाबू स्कूल बस ने बाइक को रौंदा

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