UP Crime : मुजफ्फरनगर में हिस्ट्रीशीटर युवक की गोली मारकर हत्या

यह घटना पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव दादूपुर की है। इसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मोनू पुत्र सतीश को बाइक पर सवार होकर आए तीन लोगों ने गोली मार दी। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि मोनू का अपने ही चाचा से विवाद चल रहा था। एक महीने पहले दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी। आशंका है कि, इसी विवाद में अब मोनू के चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने बताया कि मोनू के परिजनों की ओर से तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने गांव के ही रहने वाले मोनू के चाचा समेत दो अन्य लोगों को नामजद किया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस घटना के बाद से फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई हैं। एसपी का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर मोनू के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक महीने पहले भी उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो इस संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।