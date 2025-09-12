Patrika LogoSwitch to English

मुजफ्फरनगर

UP Crime : मुजफ्फरनगर में हिस्ट्रीशीटर युवक की गोली मारकर हत्या

UP Crime : एक महीने पहले मोनू का अपने चाचा से विवाद हुआ था। माना जा रहा है कि इसी विवाद में चाचा ने साथियों के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर दी

मुजफ्फरनगर

Shivmani Tyagi

Sep 12, 2025

UP Crime : उत्तर प्रदेश के मुजफ्फरनगर में एक हिस्ट्रीशीटर की गोली मारकर हत्या कर दी गई। हमलावर बाइक पर सवार होकर आए और वारदात को अंजाम देकर फरार हो गए। युवक के पेट में गोली लगी, जिसकी अस्पताल ले जाते हुए मौत हो गई। एसएसपी का कहना है कि पारिवारिक विवाद की बात सामने आ रही है जल्द हत्यारोपियों को पकड़ लिया जाएगा।

एक महीने पहले हुआ था विवाद

यह घटना पुरकाजी थाना क्षेत्र के गांव दादूपुर की है। इसी गांव के रहने वाले 35 वर्षीय मोनू पुत्र सतीश को बाइक पर सवार होकर आए तीन लोगों ने गोली मार दी। प्राथमिक पूछताछ में पता चला कि मोनू का अपने ही चाचा से विवाद चल रहा था। एक महीने पहले दोनों के बीच कहा सुनी हुई थी। आशंका है कि, इसी विवाद में अब मोनू के चाचा ने अपने साथियों के साथ मिलकर मोनू की हत्या कर दी। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मुजफ्फरनगर ने बताया कि मोनू के परिजनों की ओर से तहरीर दी गई है जिसमें उन्होंने गांव के ही रहने वाले मोनू के चाचा समेत दो अन्य लोगों को नामजद किया है। दोनों के खिलाफ एफआईआर दर्ज की जा रही है। इस घटना के बाद से फरार हमलावरों की गिरफ्तारी के लिए सर्विलांस और एसओजी की टीम लगाई गई हैं। एसपी का कहना है कि जल्द आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया जाएगा। उधर मोनू के परिजनों ने यह भी आरोप लगाया है कि एक महीने पहले भी उन्होंने पुलिस से शिकायत की थी लेकिन पुलिस ने मामले को गंभीरता से नहीं लिया। इस पर वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक का कहना है कि अगर इस तरह की कोई बात सामने आती है तो इस संबंधित पुलिसकर्मियों के खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी।

Published on:

12 Sept 2025 11:54 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / UP Crime : मुजफ्फरनगर में हिस्ट्रीशीटर युवक की गोली मारकर हत्या

