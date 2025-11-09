प्रिंसिपल और पुलिस के व्यवहार से क्षुब्ध होकर खुद को आग लगाने वाले BA के छात्र की दुखद मौत, FIR के बाद तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

बुढ़ाना के DAV कॉलेज के एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली थी। छात्र ने कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद वह चिल्लाते हुए कॉलेज के कमरे में चला गया था। यहां उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया था। इस घटना के बाद प्रिंसिपल और अन्य छात्रों ने दरवाजा तोड़कर किसी तरह छात्र को बाहर निकाला और उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि छात्र 70 प्रतिशत तक झुलस गया है इसलिए उसकी हालत गंभीर है। हालत को देखते हुए छात्र को दिल्ली के सबदरगंज अस्पताल भेजा गया था। वहां उपचार के दौरान रविवार दोपहर छात्र ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि, फीस जमा नहीं होने पर प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया था। साथ ही छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती भी की थी। इसी से आहत होकर छात्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया।