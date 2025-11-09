Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

बिहार चुनाव 2025

मौसम

कुलिश जन्मशती वर्ष

पत्रिका स्पेशल

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

मुजफ्फरनगर

प्रिंसिपल और पुलिस के व्यवहार से क्षुब्ध होकर खुद को आग लगाने वाले BA के छात्र की दुखद मौत, FIR के बाद तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

UP News : आरोप है कि फीस ना दे पाने के कारण प्रिंसिपल ने छात्र को परीक्षा में बैठने से रोक दिया था और पुलिसकर्मियों ने भी उसके साथ अभद्र व्यवहार किया था।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Nov 09, 2025

Muzaffarnagar

प्रतीकात्मक फोटो

UP News : मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित डीएवी कॉलेज के जिस छात्र ने खुद को आग लगाई थी उसकी दिल्ली के सबदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। मरने से पहले का छात्र का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में छात्र ने आरोप लगाए हैं कि पांच हजार रुपये फीस ना दे पाने पर पहले स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोका उसकी पिटाई की और फिर पुलिसकर्मियों ने भी उसे गालियां दी। छात्र ने कहा इस घटना ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए इनके खिलाफ जांच बैठा दी है। प्रिंसिपल समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी के लिए दबिशें की जा रही हैं।

फीस जमा नहीं होने पर परीक्षा में बैठने से रोका गया था

बुढ़ाना के DAV कॉलेज के एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली थी। छात्र ने कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद वह चिल्लाते हुए कॉलेज के कमरे में चला गया था। यहां उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया था। इस घटना के बाद प्रिंसिपल और अन्य छात्रों ने दरवाजा तोड़कर किसी तरह छात्र को बाहर निकाला और उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि छात्र 70 प्रतिशत तक झुलस गया है इसलिए उसकी हालत गंभीर है। हालत को देखते हुए छात्र को दिल्ली के सबदरगंज अस्पताल भेजा गया था। वहां उपचार के दौरान रविवार दोपहर छात्र ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि, फीस जमा नहीं होने पर प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया था। साथ ही छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती भी की थी। इसी से आहत होकर छात्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया।

FIR दर्ज एसएसपी ने तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर किए ( UP News )

यह छात्र उज्जवल राणा मूल रूप से बागपत का रहने वाला था लेकिन परिवार के साथ बुढ़ाना को मोहल्ला खाकरोबान में रह रहा था। छात्र का एक वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें वह कह रहा है कि ''मुझे अकेला छोड़ दो, प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरी बेइज्जती की गई और पुलिसकर्मियों ने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया मझे गालियां दी गई। यह वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। अब छात्र की मौत हो जाने के बाद इस मामले में मुजफ्फरनगर एसएसपी के आदेशों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। एसएसपी ने इस मामले में आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया है।

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

up news

UP News Hindi

शहर की खबरें:

लखनऊ न्यूज़

प्रयागराज न्यूज़

वाराणसी न्यूज़

आगरा न्यूज़

बरेली न्यूज़

Published on:

09 Nov 2025 10:26 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / प्रिंसिपल और पुलिस के व्यवहार से क्षुब्ध होकर खुद को आग लगाने वाले BA के छात्र की दुखद मौत, FIR के बाद तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

बड़ी खबरें

View All

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

ट्रेंडिंग

‘राहुल गांधी को विदेशी मां की औलाद बताने वाले नेता की BSP में 8 सालों बाद वापसी; मायावती ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

jay prakash singh who made statement regarding rahul gandhi returns to bsp
मुजफ्फरनगर

स्कूटी का काट दिया 20 लाख 74 हजार का चालान, लोग बोले … ये क्या कर दिया?

मुजफ्फरनगर

Breaking News: ‘प्रिंसिपल ने मेरी बेइज्जती की, एग्जाम देने से रोका’, कॉलेज में ही छात्र ने खुद को कर दिया आग के हवाले

breaking student set himself on fire at college in muzaffarnagar know full story crime news
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के जेई से कीचड़ में कराई परेड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में मचा हड़कंप, किसान नेता ने जेई को पकड़कर कीचड़ में घसीटा, ग्रामीणों ने दी चेतावनी

muzaffarnagar je dragged mud khatauli farmer protest
मुजफ्फरनगर
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.