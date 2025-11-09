प्रिंसिपल और पुलिस के व्यवहार से क्षुब्ध होकर खुद को आग लगाने वाले BA के छात्र की दुखद मौत, FIR के बाद तीन पुलिसकर्मी लाइन हाजिर

प्रतीकात्मक फोटो
UP News : मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना स्थित डीएवी कॉलेज के जिस छात्र ने खुद को आग लगाई थी उसकी दिल्ली के सबदरगंज अस्पताल में मौत हो गई। मरने से पहले का छात्र का एक वीडियो सामने आया है। इस वीडियो में छात्र ने आरोप लगाए हैं कि पांच हजार रुपये फीस ना दे पाने पर पहले स्कूल के प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोका उसकी पिटाई की और फिर पुलिसकर्मियों ने भी उसे गालियां दी। छात्र ने कहा इस घटना ने उसे पूरी तरह से तोड़ दिया। इस वीडियो के सामने आने के बाद एसएसपी ने तीनों पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर करते हुए इनके खिलाफ जांच बैठा दी है। प्रिंसिपल समेत अन्य के खिलाफ मामला दर्ज कर लिया गया है। अब गिरफ्तारी के लिए दबिशें की जा रही हैं।
बुढ़ाना के DAV कॉलेज के एक छात्र ने खुद पर पेट्रोल छिड़कर आग लगा ली थी। छात्र ने कॉलेज कैंपस में ही खुद को आग के हवाले कर दिया था। इसके बाद वह चिल्लाते हुए कॉलेज के कमरे में चला गया था। यहां उसने खुद को अंदर से बंद कर लिया था। इस घटना के बाद प्रिंसिपल और अन्य छात्रों ने दरवाजा तोड़कर किसी तरह छात्र को बाहर निकाला और उसे आनन-फानन में अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल पहुंचने पर चिकित्सकों ने बताया कि छात्र 70 प्रतिशत तक झुलस गया है इसलिए उसकी हालत गंभीर है। हालत को देखते हुए छात्र को दिल्ली के सबदरगंज अस्पताल भेजा गया था। वहां उपचार के दौरान रविवार दोपहर छात्र ने दम तोड़ दिया। आरोप है कि, फीस जमा नहीं होने पर प्रिंसिपल ने उसे परीक्षा देने से रोक दिया था। साथ ही छात्रों के सामने उसकी बेइज्जती भी की थी। इसी से आहत होकर छात्र ने खुद को आग के हवाले कर दिया।
यह छात्र उज्जवल राणा मूल रूप से बागपत का रहने वाला था लेकिन परिवार के साथ बुढ़ाना को मोहल्ला खाकरोबान में रह रहा था। छात्र का एक वीडियो भी अब सामने आया है जिसमें वह कह रहा है कि ''मुझे अकेला छोड़ दो, प्रिंसिपल ने मेरे साथ गलत व्यवहार किया, मेरी बेइज्जती की गई और पुलिसकर्मियों ने भी मेरे साथ गलत व्यवहार किया मझे गालियां दी गई। यह वीडियो सामने आने के बाद कॉलेज के प्रिंसिपल ने अपने ऊपर लगे सभी आरोपों को निराधार बताया। अब छात्र की मौत हो जाने के बाद इस मामले में मुजफ्फरनगर एसएसपी के आदेशों पर मुकदमा दर्ज किया गया है। आरोपियों की गिरफ्तारी के लिए टीमें गठित की जा रही हैं। एसएसपी ने इस मामले में आरोपी तीनों पुलिसकर्मियों को भी लाइन हाजिर कर दिया है।
बड़ी खबरेंView All
मुजफ्फरनगर
उत्तर प्रदेश
ट्रेंडिंग