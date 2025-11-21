Patrika LogoSwitch to English

मुजफ्फरनगर

आधी रात को दंपति ने लिकेज गैस सिलेंडर घर से बाहर फेंका, पूरे मोहल्ले में मच गया हड़कंप

UP News : दंपति को कुछ नहीं सूझा तो लिकेज सिलेंडर को मोहल्ले की सड़क पर फेंक दिया। इससे लोग घबरा गए। बाद में पहुंची पुलिस ने सिलेंडर को हटाया।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Nov 21, 2025

muzaffarnagar police

UP News : मुजफ्फरनगर की कोतवाली मंडी क्षेत्र में एक हैरान कर देने वाला मामला सामने आया है। यहां रात का खाना बनाने के बाद सोने जा रहे एक दंपति ने देखा कि उनकी रसोई से गैस ( LPG ) की स्मैल आ रही है। दोनों रसोई में पहुंचे तो पता चला कि सिलेंडर ( Cylinder ) से गैस लिकेज हो रही है। इस पर दंपति घबरा गया और सिलेंडर उठाकर और उसे बाहर सड़क पर फेंक दिया।

आधी रात को फेंका सिलेंडर तो डर गए कालोनी के लोग

इस घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। लोग डर गए और उन्होंने लगा कि किसी ने विस्फोट करने के इरादे से सिलेंडर फेंक दिया है। मामला उस समय और अधिक पैनिक हो गया जब सिलेंडर को बाहर गली में फेंकने वाले इस दंपति ने ही मोहल्ले के लोगों के बता दिया कि सिलेंडर लिकेज हो रहा है। इससे मोहल्ले के लोग और अधिक घबरा गए। जब इस दंपति को कुछ नहीं सूझा तो इसने यूपी-112 को कॉल कर दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक इस घटना को लेकर लोग काफी घबरा गए। इसके बाद पहुंची पुलिस ने दंपति से पूछताछ की और वेंडर को कॉल कराया।

पुलिस ने वेडंर को बुलाकर ठीक करवाई लिकेज ( UP News )

घंटों बाद पहुंचे वेंडर ने किसी लिकेज सिलेंडर को उठाया और उसे ठीक किया। बाद में दंपति ने माना कि उनसे गलती हुई है उन्हे इस तरह सड़क पर सिलेंडर को नहीं फेकना चाहिए था। इस दंपति ने पूछताछ में बताया कि उन्होंने यह सोचकर सिलेंडर को बाहर फेंक दिया था कि खुले में अगर गैस लिकेज भी होगी तो कोई हाद्सा नहीं होगा। यह बात मोहल्ले के लोगों को भी काफी हद तक समझ आ गई। इसके बाद कालोनी के लोगों ने आपसी सहमति से मामला निपटा लिया और इस प्रकरण में कोई पुलिस कार्यवाही करने से इंकार कर दिया।

सिलेंडर लिकेज हो जाए तो ये बरते सावधानी

पुलिस तो चली गई लेकिन आधी रात को हुई इस घटना ने पूरे मोहल्ले में खलबली मचा दी। जानकारों का मानना है कि अगर आपको ऐसा लगता है कि आपका गैस सिलेंडर लिकेज हो रहा है तो ऐसे में पैनिक नहीं होने के बजाय धैर्य रखना चाहिए। घर के खिड़की दरवाजे खोल देने चाहिए और बिजली के किसी भी स्विच को ऑन या ऑफ नहीं करना चाहिए। जल्द से जल्द वेंडर को कॉल करें ताकि सिलेंडर को ठीक किया जा सके। प्राथमिक तौर पर रेगुलेटर के बंद कर दें।

Updated on:

21 Nov 2025 09:10 am

Published on:

21 Nov 2025 09:09 am

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / आधी रात को दंपति ने लिकेज गैस सिलेंडर घर से बाहर फेंका, पूरे मोहल्ले में मच गया हड़कंप

बड़ी खबरें

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

