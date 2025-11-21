आधी रात को दंपति ने लिकेज गैस सिलेंडर घर से बाहर फेंका, पूरे मोहल्ले में मच गया हड़कंप

इस घटना से पूरे मोहल्ले में दहशत फैल गई। लोग डर गए और उन्होंने लगा कि किसी ने विस्फोट करने के इरादे से सिलेंडर फेंक दिया है। मामला उस समय और अधिक पैनिक हो गया जब सिलेंडर को बाहर गली में फेंकने वाले इस दंपति ने ही मोहल्ले के लोगों के बता दिया कि सिलेंडर लिकेज हो रहा है। इससे मोहल्ले के लोग और अधिक घबरा गए। जब इस दंपति को कुछ नहीं सूझा तो इसने यूपी-112 को कॉल कर दी। जब तक पुलिस मौके पर पहुंची तब तक इस घटना को लेकर लोग काफी घबरा गए। इसके बाद पहुंची पुलिस ने दंपति से पूछताछ की और वेंडर को कॉल कराया।