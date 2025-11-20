UP News पुलिस मांग रही थी पांच लाख रुपये! युवक ने लगा ली आग, एसएसपी ने बैठाई जांच

मुजफ्फरनगर पुलिस का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस )
UP News मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मोबाइल की दुकान चलाने वाले 21 वर्षीय अनस का दिल्ली में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अनस को अस्पताल भर्ती कराया है लेकिन अनस का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने बुढ़ाना पुलिस के साथ-साथ पूरे प्रदेश की पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में अनस आरोप लगा रहा है कि उसका यह हाल बुढ़ाना पुलिस की वजह से हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में एसएसपी ने जांच बैठा दी है।
बुढ़ाना क्षेत्र के हुसैनपुरा कलां गांव का रहने वाला 21 वर्षीय अनस मोबाइल की दुकान करता है। इसने खुद को आग लगा ली थी। आत्मदाह के प्रयास के आरोप में पुलिस ने इसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए इसे अस्पताल भर्ती कराया लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के जूझ रहे अनस ने एक वीडियो में बताया कि उससे पांच लाख रुपये मांगे जा रहे थे। यह रकम देने का दबाव बुढ़ाना पुलिस बना रही थी। अनस ने यह भी कहा है कि पुलिस ने उसे उठा लिया था। वह 50 हजार रुपये छूटकर आया था। बाकी रकम नहीं देने पर उसे टांग में गोली मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित के अनुसार बार-बार पुलिस उस पर दबाव बना रही थी और कह रही थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो एनकाउंटर कर देंगे। इससे वह तनाव में आ गया और उसने खुद को आग लगा ली।
अनस का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय वर्मा ने एसपी देहात अतुल बंसल को पूरे मामले की जांच सौंपी है। पिछले दिनों ही छात्र उज्ज्वल राणा के आत्मदाह के मामले में बुढ़ाना के तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। उज्जवल राणा के मामले में भी बुढ़ाना पुलिस का धमकी देने वाला चेहरा सामने आया था अब इस मामले ने एक बार फिर से बुढ़ाना पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोग यही कह रहे हैं कि इस मामले में सिर्फ बुढ़ाना पुलिस की शाख पर ही सवाल नहीं खड़े हुए बल्कि इस प्रकरण पूरे प्रदेश की पुलिस की शाख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।
