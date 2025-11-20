UP News पुलिस मांग रही थी पांच लाख रुपये! युवक ने लगा ली आग, एसएसपी ने बैठाई जांच

बुढ़ाना क्षेत्र के हुसैनपुरा कलां गांव का रहने वाला 21 वर्षीय अनस मोबाइल की दुकान करता है। इसने खुद को आग लगा ली थी। आत्मदाह के प्रयास के आरोप में पुलिस ने इसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए इसे अस्पताल भर्ती कराया लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के जूझ रहे अनस ने एक वीडियो में बताया कि उससे पांच लाख रुपये मांगे जा रहे थे। यह रकम देने का दबाव बुढ़ाना पुलिस बना रही थी। अनस ने यह भी कहा है कि पुलिस ने उसे उठा लिया था। वह 50 हजार रुपये छूटकर आया था। बाकी रकम नहीं देने पर उसे टांग में गोली मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित के अनुसार बार-बार पुलिस उस पर दबाव बना रही थी और कह रही थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो एनकाउंटर कर देंगे। इससे वह तनाव में आ गया और उसने खुद को आग लगा ली।