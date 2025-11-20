Patrika LogoSwitch to English

मुजफ्फरनगर

UP News पुलिस मांग रही थी पांच लाख रुपये! युवक ने लगा ली आग, एसएसपी ने बैठाई जांच

UP News : बुढ़ाना के एक युवक ने आत्मदाह का प्रयास किया था। इसका इलाज चल रहा है। अब इसका वीडियो वायरल हो रहा है जिसमें यह पुलिस पर आरोप लगा रहा है।

2 min read
Google source verification

मुजफ्फरनगर

image

Shivmani Tyagi

Nov 20, 2025

muzaffarangar

मुजफ्फरनगर पुलिस का प्रतीकात्मक फोटो ( स्रोत मुजफ्फरनगर पुलिस )

UP News मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में मोबाइल की दुकान चलाने वाले 21 वर्षीय अनस का दिल्ली में इलाज चल रहा है। पुलिस ने अनस को अस्पताल भर्ती कराया है लेकिन अनस का एक वीडियो अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसने बुढ़ाना पुलिस के साथ-साथ पूरे प्रदेश की पुलिस को कठघरे में खड़ा कर दिया है। वायरल वीडियो में अनस आरोप लगा रहा है कि उसका यह हाल बुढ़ाना पुलिस की वजह से हुआ है। वीडियो सामने आने के बाद इस मामले में एसएसपी ने जांच बैठा दी है।

हुसैनपुर में मोबाइल फोन की दुकान चलाता है अनस

बुढ़ाना क्षेत्र के हुसैनपुरा कलां गांव का रहने वाला 21 वर्षीय अनस मोबाइल की दुकान करता है। इसने खुद को आग लगा ली थी। आत्मदाह के प्रयास के आरोप में पुलिस ने इसके खिलाफ कार्यवाही करते हुए इसे अस्पताल भर्ती कराया लेकिन इस मामले में अब नया मोड़ आ गया। अस्पताल में जिंदगी और मौत के जूझ रहे अनस ने एक वीडियो में बताया कि उससे पांच लाख रुपये मांगे जा रहे थे। यह रकम देने का दबाव बुढ़ाना पुलिस बना रही थी। अनस ने यह भी कहा है कि पुलिस ने उसे उठा लिया था। वह 50 हजार रुपये छूटकर आया था। बाकी रकम नहीं देने पर उसे टांग में गोली मारने की धमकी दी गई थी। पीड़ित के अनुसार बार-बार पुलिस उस पर दबाव बना रही थी और कह रही थी कि अगर पैसा नहीं दिया तो एनकाउंटर कर देंगे। इससे वह तनाव में आ गया और उसने खुद को आग लगा ली।

वीडियो वायरल होने पर एसएसपी ने बैठाई जांच

अनस का यह वीडियो तेजी से सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। इस वीडियो के वायरल होने के बाद मुजफ्फरनगर एसएसपी संजय वर्मा ने एसपी देहात अतुल बंसल को पूरे मामले की जांच सौंपी है। पिछले दिनों ही छात्र उज्ज्वल राणा के आत्मदाह के मामले में बुढ़ाना के तीन पुलिसकर्मियों को लाइन हाजिर किया गया था। उज्जवल राणा के मामले में भी बुढ़ाना पुलिस का धमकी देने वाला चेहरा सामने आया था अब इस मामले ने एक बार फिर से बुढ़ाना पुलिस पर सवाल खड़े कर दिए हैं। अब लोग यही कह रहे हैं कि इस मामले में सिर्फ बुढ़ाना पुलिस की शाख पर ही सवाल नहीं खड़े हुए बल्कि इस प्रकरण पूरे प्रदेश की पुलिस की शाख पर सवाल खड़े कर दिए हैं।

20 Nov 2025 11:03 pm

Hindi News / Uttar Pradesh / Muzaffarnagar / UP News पुलिस मांग रही थी पांच लाख रुपये! युवक ने लगा ली आग, एसएसपी ने बैठाई जांच

मुजफ्फरनगर

उत्तर प्रदेश

इतनी बेइज्जती के बाद जीकर क्या करूंगा पापा, आखिरी सांस तक उत्पीड़न की दास्तां बयां करता रहा छात्र

मुजफ्फरनगर

‘राहुल गांधी को विदेशी मां की औलाद बताने वाले नेता की BSP में 8 सालों बाद वापसी; मायावती ने सौंपी बड़ी जिम्मेदारी

jay prakash singh who made statement regarding rahul gandhi returns to bsp
मुजफ्फरनगर

स्कूटी का काट दिया 20 लाख 74 हजार का चालान, लोग बोले … ये क्या कर दिया?

मुजफ्फरनगर

Breaking News: ‘प्रिंसिपल ने मेरी बेइज्जती की, एग्जाम देने से रोका’, कॉलेज में ही छात्र ने खुद को कर दिया आग के हवाले

breaking student set himself on fire at college in muzaffarnagar know full story crime news
मुजफ्फरनगर

मुजफ्फरनगर में किसान नेता ने सिंचाई विभाग के जेई से कीचड़ में कराई परेड, वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल

Muzaffarnagar
मुजफ्फरनगर
