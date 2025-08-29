UP Police : निरीक्षण कर रहे एसएसपी की नजर थाने में खड़ी सिपाही की मॉडिफाइड बुलेट पर पड़ी तो…

एसएसपी संजय कुमार चरथावल थाने का निरीक्षण करने के लिए गये थे। इस दौरान उन्होंने थाने में मॉडिफाइड बुलेट देखी तो गुस्सा हो गए और उन्होंने तुरंत इस बुलेट का चालान कराने के निर्देश दिए। इस तह थाने में खड़ी सिपाही की इस बुलेट का चालान किया गया। इतना ही नहीं जिस सिपाही की यह बाइक थी उसे भी नसीहत दी गई कि जब पुलिस खुद ही नियमों का पालन नहीं करेगी तो वह जनता से कैसे नियमों का पालन करा पाएगी। एसएसपी ने कहा कि चाहे को पुलिस को या सामान्य जनता अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।