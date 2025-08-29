Patrika LogoSwitch to English

UP Police : निरीक्षण कर रहे एसएसपी की नजर थाने में खड़ी सिपाही की मॉडिफाइड बुलेट पर पड़ी तो…

UP Police : एसएसपी ने पूछा कि ये मॉडिफाइड बाइक किसकी है तो जवाब मिला कि थाने के ही एक सिपाही की है। इस पर एसएसपी को गुस्सा आ गया और उन्होंने तुरंत कार्रवाई के निर्देश दिए।

मुजफ्फरनगर

Shivmani Tyagi

Aug 29, 2025

SSP Muzaffarnagar
चरथावल थाने का निरीक्षण करते हुए एसएसपी मुजफ्फरनगर

UP Police : घटना यूपी के मुजफ्फरनगर की है। यहां एसएसपी थाने का निरीक्षण करने पहुंचे थे। सभी दस्तावेजों का निरीक्षण करने के बाद जब एसएसपी चलने लगे तो उनकी नजर थाना परिसर में खड़ी एक बुलेट बाइक पर पड़ी। इस बुलेट को मॉडिफाइड करवाया गया था और इसका साइलेंसर भी बदला हुआ था। एसएसपी ने पूछा तो पता चला कि बुलेट किसी और को नहीं बल्कि थाने के ही एक सिपाही की है।

मॉडिफाइड बुलेट देख गुस्सा हो गए एसएसपी

एसएसपी संजय कुमार चरथावल थाने का निरीक्षण करने के लिए गये थे। इस दौरान उन्होंने थाने में मॉडिफाइड बुलेट देखी तो गुस्सा हो गए और उन्होंने तुरंत इस बुलेट का चालान कराने के निर्देश दिए। इस तह थाने में खड़ी सिपाही की इस बुलेट का चालान किया गया। इतना ही नहीं जिस सिपाही की यह बाइक थी उसे भी नसीहत दी गई कि जब पुलिस खुद ही नियमों का पालन नहीं करेगी तो वह जनता से कैसे नियमों का पालन करा पाएगी। एसएसपी ने कहा कि चाहे को पुलिस को या सामान्य जनता अगर कोई भी नियमों का पालन नहीं करेगा तो उसके खिलाफ कार्रवाई होगी।

UP Police : शाकम्भरी मेले में 10 फीट से अधिक उंचे और 12 फीट से अधिक चौड़े डीजे पर प्रतिबंध
सहारनपुर
Dj ban in cg

सिपाही को दी नसीहत ( UP Police )

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक के इस एक्शन के बाद पूरा जिले की पुलिस अपने वाहनों की जांच करा रही है। जिन भी पुलिसकर्मियों ने अभी तक अपने वाहनों पर हाइ सिक्योरिटी नंबर प्लेट नहीं लगवाई थी अब वो भी हाई सिक्योरिटी नंबर प्लेट के लिए आवेदन कर रहे हैं। इसके अलावा जिन पुलिसकर्मियों की बाइक मॉडिफाइड है उन्होंने भी उसे ठीक कराने का मन बना लिया है। एसएसपी के इस एक्शन की पुलिस महकमें में तो चर्चा हो ही रही है लेकिन आम जनता इस एक्शन की बड़ी तारीफ कर रही है।

