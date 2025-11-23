‘संभल जाओ… एनकाउंटर करा देंगे’, पूर्व मंत्री इसराइल मंसूरी को मिली जान से मारने की धमकी

बिहार के मुजफ्फरपुर में पूर्व मंत्री मोहम्मद इसराइल मंसूरी को जान से मारने की धमकी मिली है। इसराइल मंसूरी राष्ट्रीय जनता दल (RJD) के सीनियर नेता और कांटी विधानसभा सीट से पूर्व MLA हैं। उन्हें यह धमकी सोशल मीडिया के जरिए अज्ञात बदमाशों ने दी है। धमकी देने वालों ने कहा कि संभल जाओ नहीं तो एनकाउंटर करा देंगे। मंसूरी ने इस धमकी को हल्के में नहीं लिया। उन्होंने तुरंत सदर थाने में एक लिखित आवेदन देकर पूरे मामले की जानकारी दी। पुलिस ने आवेदन पर कार्रवाई करते हुए FIR दर्ज कर ली है और धमकी देने वालों की तलाश में तकनीकी जांच शुरू कर दी है। मंसूरी 2022 में महागठबंधन की सरकार में मंत्री बने थे।