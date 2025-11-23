फर्जी कॉल, फर्जी पहचान… और लाखों की ठगी! बिहार का साइबर गैंग सिम बॉक्स से कैसे करता है फ्रॉड? CBI करेगी जांच

Cyber Crime: बिहार के ग्रामीण इलाकों से पूरे देश में फैला सिम बॉक्स के जरिए साइबर ठगी का नेटवर्क अब CBI के रडार पर है। फर्जी कॉल, फर्जी पहचान, थोक में खरीदी गई सिम कार्ड और चोरी-छिपे चलाए जा रहे अवैध टेलीफोन एक्सचेंज के जरिए साइबर गिरोह लाखों रुपये का खेल कर रहे थे। राज्य सरकार की अनुशंसा के बाद CBI ने इस पूरे रैकेट की जांच अपने हाथ में लेने की तैयारी कर ली है। CBI की आर्थिक अपराध शाखा की टीम अगले हफ्ते पटना पहुंचेगी और सिम बॉक्स से जुड़े मामलों में नई FIR दर्ज कर जांच शुरू करेगी। इस मामले में अब तक EOU (आर्थिक अपराध इकाई) द्वारा जुटाए गए दस्तावेज, गिरफ्तारियां, सिम बॉक्स की बरामदगी और फर्जी बायोमेट्रिक डेटा सब कुछ CBI को सौंपा जाएगा।