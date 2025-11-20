Patrika LogoSwitch to English

ताजा खबरें

राज्य

दिल्ली ब्लास्ट

मौसम

पत्रिका स्पेशल

कुलिश जन्मशती वर्ष

राष्ट्रीय

मनोरंजन

ज्योतिष

स्वास्थ्य

खेल

धर्म

राजनीति

विश्व

OTT

शिक्षा

ओपिनियन

ऑटो

टेक

गैजेट

लाइफस्टाइल

ब्यूटी

महिला

बिजनेस

क्राइम

जॉब्स

शॉर्ट्स_icon
शॉर्ट्स
वीडियोज़_icon
वीडियोज़
वेब स्टोरीज_icon
वेब स्टोरीज
ई-पेपर_icon

ई-पेपर

home_icon

मेरी खबर

icon

प्लस

video_icon

शॉर्ट्स

epaper_icon

ई-पेपर

झालावाड़

राजस्थान में ठगी का नया तरीका, किसान सम्मान निधि का लिंक आया और खाते से उड़ गए एक लाख रुपए

राजस्थान सरकार और पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद साइबर ठगी का सिलसिला थम नहीं रहा।

less than 1 minute read
Google source verification

झालावाड़

image

Anil Prajapat

Nov 20, 2025

Cyber-__fraud

साइबर ठगी। पत्रिका फाइल फोटो

झालावाड़। राजस्थान सरकार और पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद साइबर ठगी का सिलसिला थम नहीं रहा। रीछवा कस्बे के निवासी पंकज कुमार कहार भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए और उनके खाते से 1 लाख 5 हजार रुपए उड़ गए।

पंकज ने बताया कि घटना 10 नवंबर की है। वह गुजरात में कैंपसिंग का काम कर रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे उनके मोबाइल पर पीएम किसान सम्मान निधि का एक लिंक आया। उन्होंने उस पर क्लिक नहीं किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा झालरापाटन के उनके खाते से 5 हजार रुपए कट गए।

लगातार ट्रांजेक्शन के बाद अकाउंट फ्रीज करवाया

पहले पंकज को लगा कि शायद किसी को भुगतान किया होगा, लेकिन अगली सुबह 11 नवंबर को उसी समय करीब 1 बजे खाते से 6 बार में 10-10 हजार और 2 बार में 20-20 हजार रुपए कट गए। लगातार होने वाली इन ट्रांजेक्शन के बाद पंकज ने तुरंत बैंक में फोन कर अपना अकाउंट फ्रीज करवाया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई।

साइबर क्राइम थाने में रिपोर्ट दर्ज

इसके बाद पंकज गुजरात से गांव लौटे और झालावाड़ साइबर क्राइम थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अभी तक उनके पैसे वापस नहीं आए हैं, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं और परिवार भी परेशान है। पंकज ने साइबर पुलिस से मांग की है कि फर्जी लिंक के माध्यम से कटे 1 लाख 5 हजार रुपए जल्द वापस दिलाए जाएं।

ये भी पढ़ें

Cyber ​​Fraud: नागौर में आई करोड़ों की ठगी की रकम, 24 संदिग्ध खाताधारक गिरफ्तार; 4 राज्यों से जुड़े तार
नागौर
Rajasthan-Cyber-Fraud

खबर शेयर करें:

Join Arovia on WhatsApp

संबंधित विषय:

rajasthan news

rajasthan news in hindi

शहर की खबरें:

जयपुर न्यूज़

जोधपुर न्यूज़

अलवर न्यूज़

सीकर न्यूज़

कोटा न्यूज़

Published on:

20 Nov 2025 03:09 pm

Hindi News / Rajasthan / Jhalawar / राजस्थान में ठगी का नया तरीका, किसान सम्मान निधि का लिंक आया और खाते से उड़ गए एक लाख रुपए

बड़ी खबरें

View All

झालावाड़

राजस्थान न्यूज़

ट्रेंडिंग

खुशखबरी: राजस्थान के 5वें क्रिटिकल केयर ICU का हुआ शुभारंभ, जिला कलक्टर ने काटा फीता

झालावाड़

देश व एआईसीसी की मेरिट के आधार पर होगा झालावाड़ कांग्रेस जिलाध्यक्ष का चयन

झालावाड़

लोगों की साँसो में घुल रही धूल, जिम्मेदारों को नहीं परवाह

झालावाड़

Rajasthan News : 25 फीट अंदर जाकर भीमसागर बांध का गेट खोला, खिल उठे किसानों के चेहरे

झालावाड़

Jhalawar: पत्नी पर था अवैध संबंधों का शक, पति ने बेटे के साथ मिलकर उठाया खौफनाक कदम, कोर्ट ने दी आजीवन कारावास की सजा

झालावाड़
Play Store

DOWNLOAD ON

Play Store

App Store

DOWNLOAD ON

App Store

TwitterFacebookInstagramTelegramYoutube
Patrika Site Logo

Trending Topics

Women's World Cup 2025

PM Modi

Bihar Elections 2025

Top Categories

राष्ट्रीय

मनोरंजन

स्वास्थ्य

राजस्थान

मध्य प्रदेश

Legal

Grievance Policy

This website follows the DNPA’s code of conduct

Statutory provisions on reporting (sexual offenses)

Privacy Policy

About Us

Code of Conduct

RSS

Copyright © 2025 Patrika Group. All Rights Reserved.