राजस्थान में ठगी का नया तरीका, किसान सम्मान निधि का लिंक आया और खाते से उड़ गए एक लाख रुपए

पहले पंकज को लगा कि शायद किसी को भुगतान किया होगा, लेकिन अगली सुबह 11 नवंबर को उसी समय करीब 1 बजे खाते से 6 बार में 10-10 हजार और 2 बार में 20-20 हजार रुपए कट गए। लगातार होने वाली इन ट्रांजेक्शन के बाद पंकज ने तुरंत बैंक में फोन कर अपना अकाउंट फ्रीज करवाया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई।