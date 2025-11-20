राजस्थान में ठगी का नया तरीका, किसान सम्मान निधि का लिंक आया और खाते से उड़ गए एक लाख रुपए

साइबर ठगी। पत्रिका फाइल फोटो
झालावाड़। राजस्थान सरकार और पुलिस द्वारा लगातार जागरूकता अभियान चलाए जाने के बावजूद साइबर ठगी का सिलसिला थम नहीं रहा। रीछवा कस्बे के निवासी पंकज कुमार कहार भी ऑनलाइन ठगी का शिकार हो गए और उनके खाते से 1 लाख 5 हजार रुपए उड़ गए।
पंकज ने बताया कि घटना 10 नवंबर की है। वह गुजरात में कैंपसिंग का काम कर रहे थे। दोपहर करीब 1 बजे उनके मोबाइल पर पीएम किसान सम्मान निधि का एक लिंक आया। उन्होंने उस पर क्लिक नहीं किया, लेकिन कुछ ही मिनटों बाद बैंक ऑफ बड़ौदा, शाखा झालरापाटन के उनके खाते से 5 हजार रुपए कट गए।
पहले पंकज को लगा कि शायद किसी को भुगतान किया होगा, लेकिन अगली सुबह 11 नवंबर को उसी समय करीब 1 बजे खाते से 6 बार में 10-10 हजार और 2 बार में 20-20 हजार रुपए कट गए। लगातार होने वाली इन ट्रांजेक्शन के बाद पंकज ने तुरंत बैंक में फोन कर अपना अकाउंट फ्रीज करवाया और साइबर क्राइम पोर्टल पर शिकायत दर्ज करवाई।
इसके बाद पंकज गुजरात से गांव लौटे और झालावाड़ साइबर क्राइम थाने में भी रिपोर्ट दर्ज करवाई। लेकिन अभी तक उनके पैसे वापस नहीं आए हैं, जिससे वे मानसिक तनाव में हैं और परिवार भी परेशान है। पंकज ने साइबर पुलिस से मांग की है कि फर्जी लिंक के माध्यम से कटे 1 लाख 5 हजार रुपए जल्द वापस दिलाए जाएं।
बड़ी खबरेंView All
झालावाड़
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग