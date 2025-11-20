Cyber ​​Fraud: नागौर में आई करोड़ों की ठगी की रकम, 24 संदिग्ध खाताधारक गिरफ्तार; 4 राज्यों से जुड़े तार

पुलिस गिरफ्त में साइबर अपराधों में लिप्त आरोपी। फोटो: पत्रिका
नागौर। पुलिस ने साइबर अपराध के खिलाफ बड़ी कार्रवाई कर 24 संदिग्ध खाताधारकों को गिरफ्तार किया है। आरोपियों से 21 एंड्रॉयड मोबाइल जब्त किए हैं। एसपी मृदुल कच्छावा ने बताया कि यूको बैंक के 84 म्यूल खाताधारकों की ओर से साइबर ठगी की बड़ी राशि का लेन-देन की शिकायतें मिली थी।
पुलिस ने जांच कर यूको बैंक के 84 बैंक खातों का इंटर-स्टेट साइबर फ्रॉड नेटवर्क का खुलासा किया। एसपी ने बताया कि करोड़ों की साइबर ठगी की राशि नागौर के खातों से होकर गुजरी। करीब 72 घंटे चले ऑपरेशन में साइबर अपराधियों का इंटर स्टेट साइबर क्राइम लिंक सामने आया। इनमें हरियाणा, यूपी, महाराष्ट्र, दिल्ली तक इनके तार जुड़े थे।
पुलिस टीमों ने आपसी समन्वय से कार्रवाई कर सभी आरोपियों को एक साथ गिरफ्तार किया। कार्रवाई में सदर थाने की टीम साथ कोतवाली थानाधिकारी वेदपाल शिवरान व उनकी टीम, खींवसर थानाधिकारी रामनारायण भंवरिया व टीम, मूण्डवा थाना के एएसआई पुरबाराम व टीम, रोल थानाधिकारी हरजीराम व उनकी टीम, भावण्डा थानाधिकारी मानवेन्द्रसिंह व टीम, कुचेरा थानाधिकारी हबीब खां व टीम के साथ थांवला, खाटूबड़ी एवं साइबर सेल की टीमें शामिल रहीं। सदर थाने के हैड कांस्टेबल गुमानाराम, कांस्टेबल हनुमानराम, सुरेन्द्र, रिछपाल, बाबूलाल, नीलू, मनीराम, सुरेश व सेठाराम तथा साइबर सेल के श्यामप्रताप का सहयोग रहा।
पुलिस ने आरोपी नागौर की नेहरू कॉलोनी निवासी राजेश कुमार नायक (37), भाकरोद निवासी मुकेश फरड़ौदा (24), बासनी निवासी मोहम्मद हुसैन (24), रोल निवासी सुरेन्द्र वाल्मीकि (26), कुम्हारी निवासी अर्जुन शर्मा (20), मूण्डवा निवासी दौलत तेली (30), रजब अली (19), शराफत सांई (20), सुभाष भार्गव (30), सोढ़ों की ढाणियां, सारणवास निवासी सईद खां (22), बड़ी खाटू निवासी अनोपचंद रेगर (30) को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार रेगरों का मोहल्ला बड़ली निवासी मुकेश रेगर (30), कलनी कुमारान निवासी मकबूुल मिरासी (19), आलनियावास निवासी सोहिल मिरासी (19), शीलगांव निवासी महादेवराम जाट (30), नागौर के नकास गेट निवासी अरुण वाल्मीकि (21), लुहारपुरा निवासी मोहम्मद राशिद (26), बलाया निवासी गोरधन मेघवाल (34), सारणवास निवासी आबिद कायमखानी (38), मूण्डवा निवासी बरकत अली (28), बड़ी खाटू निवासी रविकुमार रेगर (29), हिलोड़ी निवासी रसीद तेली (20), ग्वालू निवासी सुंदरसिंह राजपूत (30) एवं भडाणा निवासी पवन प्रजापत (19) को गिरफ्तार किया है।
बड़ी खबरेंView All
नागौर
राजस्थान न्यूज़
ट्रेंडिंग