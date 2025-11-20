Cyber ​​Fraud: नागौर में आई करोड़ों की ठगी की रकम, 24 संदिग्ध खाताधारक गिरफ्तार; 4 राज्यों से जुड़े तार

पुलिस ने आरोपी नागौर की नेहरू कॉलोनी निवासी राजेश कुमार नायक (37), भाकरोद निवासी मुकेश फरड़ौदा (24), बासनी निवासी मोहम्मद हुसैन (24), रोल निवासी सुरेन्द्र वाल्मीकि (26), कुम्हारी निवासी अर्जुन शर्मा (20), मूण्डवा निवासी दौलत तेली (30), रजब अली (19), शराफत सांई (20), सुभाष भार्गव (30), सोढ़ों की ढाणियां, सारणवास निवासी सईद खां (22), बड़ी खाटू निवासी अनोपचंद रेगर (30) को गिरफ्तार किया है। इसी प्रकार रेगरों का मोहल्ला बड़ली निवासी मुकेश रेगर (30), कलनी कुमारान निवासी मकबूुल मिरासी (19), आलनियावास निवासी सोहिल मिरासी (19), शीलगांव निवासी महादेवराम जाट (30), नागौर के नकास गेट निवासी अरुण वाल्मीकि (21), लुहारपुरा निवासी मोहम्मद राशिद (26), बलाया निवासी गोरधन मेघवाल (34), सारणवास निवासी आबिद कायमखानी (38), मूण्डवा निवासी बरकत अली (28), बड़ी खाटू निवासी रविकुमार रेगर (29), हिलोड़ी निवासी रसीद तेली (20), ग्वालू निवासी सुंदरसिंह राजपूत (30) एवं भडाणा निवासी पवन प्रजापत (19) को गिरफ्तार किया है।