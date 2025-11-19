Rajasthan: 10 साल की बच्ची ने रोते हुए खोला राज, ताऊजी… आप भी मेरे साथ बुरा काम करते हो; बेटे के बाद अब पिता को उम्रकैद

रिपोर्ट में महिला का आरोप है कि दूसरे दिन मूलचंद का पुत्र साहब सिंह मेरी दस वर्षीया बेटी को बहलाकर ऊपर कमरे में ले गया और उसके साथ बलात्कार किया। बच्ची चीखते-चिल्लाते हुए बाहर आई। इस दौरान वह लहूलुहान थी। इसके बाद मैं अपनी दोनों बेटियों को लेकर वहां से चलने लगी तो मूलचंद ने मेरी बेटी का हाथ पकड़ लिया और कहा कि रात्रि को कहां जाओगी, जब मेरी बेटी का मूलचंद ने हाथ पकड़ा तो बेटी ने कहा कि ताऊजी… आप भी ऐसा बुरा काम मेरे साथ करते आ रहे हो।